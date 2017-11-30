В Подмосковье электропоезд «Спутник» насмерть сбил девушку

Скоростной электропоезд «Спутник» насмерть сбил девушку, которая, по предварительным данным, переходила железнодорожные пути в неположенном месте.
Машинист электропоезда предпринял экстренное торможение, но избежать смертельного столкновения не удалось, передает ТАСС.
Ранее стало известно, что скоростная электричка Москва — Раменское сбила человека у станции «Ильинская» Казанского направления Московской железной дороги.
Ранее стало известно, что скоростная электричка Москва — Раменское сбила человека у станции «Ильинская» Казанского направления Московской железной дороги.
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