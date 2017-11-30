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    ФБР создаст специальное подразделение для борьбы с вмешательством в выборы

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    • Фото: Reuters © 2017, Kevin Lamarque
    ФБР создаст специальное подразделение для борьбы с вмешательством в выборы

    ФБР создаст специальное подразделение для борьбы с вмешательством в выборы

    ФБР создаст специальное подразделение для борьбы с вмешательством в выборы
  • Фото: Reuters © 2017, Kevin Lamarque

    • Директор ФБР анонсировал создание департамента, который будет бороться с предполагаемыми вмешательствами в выборы в США.

    ФБР создаст подразделение, задачей которого будет борьба с вмешательством в американские выборы. Об этом в четверг заявил директор бюро Кристофер Рэй на заседании комитета по национальной безопасности палаты представителей конгресса.

    Кристофер Рэй, директор ФБР: «Нет необходимости говорить, что я прилагаю все усилия, чтобы предотвратить любые попытки России, другой страны или же неправительственной организации вмешиваться в нашу избирательную систему, потому что такое вмешательство — удар в самое сердце того, чем является наша страна».

    В подразделение возьмут людей, имеющих опыт работы в отделах по борьбе с преступностью, кибербезопасности и контрразведки, передает слова Рэя «Интерфакс». Глава ФБР также добавил, что лично настаивает на создании подобного департамента.

    В США продолжается расследование приписываемых Москве попыток вмешательства в ход президентской предвыборной кампании в США.

    Президент США Дональд Трамп называет все заявления о российском участии в его кампании фальшивкой. Москва тоже неоднократно и публично на самом высоком уровне отвергала эти обвинения.

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