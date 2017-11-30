Ментовские войны — 11
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Ментовские войны — 11
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    Россияне остались без медалей в индивидуальной гонке на первом этапе КМ по биатлону

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    Россияне остались без медалей в индивидуальной гонке на первом этапе КМ по биатлону

    Россияне остались без медалей в индивидуальной гонке на первом этапе КМ по биатлону

    Победителем индивидуальной гонки на первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде стал норвежский биатлонист Йоханнес Бё.

    Норвежец преодолел 20 км за 53 минуты 24,5 секунды, не допустив ни одного промаха.

    Серебро досталось Кентену Фийон-Майе из Франции. А третье место занял еще один француз Мартен Фуркад.

    Российские биатлонисты остались без медалей. Лучшим из россиян стал Антон Бабиков, который показал пятый результат.

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