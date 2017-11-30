Россияне остались без медалей в индивидуальной гонке на первом этапе КМ по биатлону

Победителем индивидуальной гонки на первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде стал норвежский биатлонист Йоханнес Бё.

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Норвежец преодолел 20 км за 53 минуты 24,5 секунды, не допустив ни одного промаха.



Серебро досталось Кентену Фийон-Майе из Франции. А третье место занял еще один француз Мартен Фуркад.



Российские биатлонисты остались без медалей. Лучшим из россиян стал Антон Бабиков, который показал пятый результат.