Ментовские войны — 11
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Ментовские войны — 11
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    В Петербург привезли живопись сновидений от Эдварда Беккермана. США, Санкт-Петербург, выставки и музеи, живопись и художники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Петербург привезли живопись сновидений от Эдварда Беккермана

    В Петербург привезли живопись сновидений от Эдварда Беккермана

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    В Петербург привезли живопись сновидений от Эдварда Беккермана

    В Петербург привезли живопись сновидений от Эдварда Беккермана

      Строгановский дворец на время превратился в рай Эдварда Беккермана. Сегодня американский художник русского происхождения открыл там выставку своих работ.

      Многие искусствоведы за агрессивную образность связывают его творчество с эпохой позднего постмодернизма. Все произведения Беккермана — это та вселенная переживаний, снов и видений, которая окружает автора.

      Он пытается дотянуться до каких-то незримых измерений и показать вечную борьбу добра со злом. Поэтому основу его творчества составляют цветы (образы прекрасного), ангелы (хранители жизни) и клоуны (некий ужас в глубине веселья).

      По словам кураторов выставки, Беккерман даже предвосхитил образ страшного клоуна Пеннивайза из фильма «Оно». На выставке представлены работы Беккермана за последние 20 лет. Однако понять, где раннее творчество, а где позднее, непросвещенному зрителю будет трудно.

      Все картины выполнены примерно в одной стилистике так называемого стихийного мазка. Как говорят кураторы экспозиции, в последние годы Эдвард Беккерман стал уходить от клоунской темы. На выставке лишь два автопортрета и куда больше цветов.

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