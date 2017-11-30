В Петербург привезли живопись сновидений от Эдварда Беккермана

Строгановский дворец на время превратился в рай Эдварда Беккермана. Сегодня американский художник русского происхождения открыл там выставку своих работ.

Многие искусствоведы за агрессивную образность связывают его творчество с эпохой позднего постмодернизма. Все произведения Беккермана — это та вселенная переживаний, снов и видений, которая окружает автора.



Он пытается дотянуться до каких-то незримых измерений и показать вечную борьбу добра со злом. Поэтому основу его творчества составляют цветы (образы прекрасного), ангелы (хранители жизни) и клоуны (некий ужас в глубине веселья).



По словам кураторов выставки, Беккерман даже предвосхитил образ страшного клоуна Пеннивайза из фильма «Оно». На выставке представлены работы Беккермана за последние 20 лет. Однако понять, где раннее творчество, а где позднее, непросвещенному зрителю будет трудно.



Все картины выполнены примерно в одной стилистике так называемого стихийного мазка. Как говорят кураторы экспозиции, в последние годы Эдвард Беккерман стал уходить от клоунской темы. На выставке лишь два автопортрета и куда больше цветов.