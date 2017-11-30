Ментовские войны — 11
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Ментовские войны — 11
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    Пушкинский Дом показывает уникальные артефакты эпохи революции. Санкт-Петербург, выставки и музеи, искусство, история, литература. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПушкинский Дом показывает уникальные артефакты эпохи революции

    Пушкинский Дом показывает уникальные артефакты эпохи революции

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    Пушкинский Дом показывает уникальные артефакты эпохи революции

    Пушкинский Дом показывает уникальные артефакты эпохи революции

      Институт русской литературы к 100-летию Февраля и Октября представил выставку «По обе стороны добра и зла: интеллигенция и революция».

      Сами ученые называют выставку неоднозначной. На экспозиции — редкие рукописи и артефакты, спасенные хранителями в 1917–1921 годах (это сотни тысяч ценностей), а также сами произведения писателей, художников и их отношение к происходившему в стране и нашедшему отражение в письмах, документах и стихах. В том числе и по этим текстам, как считает директор Пушкинского дома Валентин Головин, можно оценить противоречивость и переменчивость их взглядов.

      На выставке можно увидеть как материалы писателей, осудивших Октябрьский переворот (Амфитеатров, Андреев, Бунин, Гиппиус, Сологуб), так и сторонников Советской власти (Блока, Андрея Белого, Брюсова, Горького, Маяковского). Среди уникальных вещей можно отметить черновые автографы поэм «Двенадцать» и «Скифы» А. А. Блока, протоколы допросов Временного правительства, а также эскизы революционных плакатов Казимира Малевича из собрания Рукописного отдела Пушкинского Дома.

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