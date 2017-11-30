Ментовские войны — 11
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Ментовские войны — 11
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    Россия передала Узбекистану уникальные копии древних артефактов. история, Узбекистан. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРоссия передала Узбекистану уникальные копии древних артефактов

    Россия передала Узбекистану уникальные копии древних артефактов

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    Россия передала Узбекистану уникальные копии древних артефактов

    Россия передала Узбекистану уникальные копии древних артефактов

    Россия передала Узбекистану уникальные копии древних артефактов

      Российская академия наук передала Узбекистану копии четырех древних письменных артефактов, хранящихся в Институте восточных рукописей. Причем копии получились настолько роскошными, что их трудно отличить от подлинников. Делали их на бумаге, которая по своему типу максимально приближена к оригинальной, а также с использованием натурального золотого вкрапления.

      В рамках уникального международного проекта, рукописи, хранящиеся за рубежом, были отсканированы, по уникальной технологии напечатаны в Австрии и переданы в дар Узбекистану. Только из России сюда привезли 82 страницы из «Корана Ката Лонгар», «Уложения Темура» и копии других бесценных рукописей.

      Идейным вдохновителем научного форума, в ходе которого состоялась передача копий, является Фирдавс Абдухаликов. Он ведущий специалист в области электронных СМИ, но считает, что благополучное будущее невозможно без рукописных и печатных изданий. И своей задачей видит возвращение в страну качественных копий шедевров, созданных на Родине, и находящихся в собраниях зарубежных музеев.

      Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Ивлиева.

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