Россия передала Узбекистану уникальные копии древних артефактов

Российская академия наук передала Узбекистану копии четырех древних письменных артефактов, хранящихся в Институте восточных рукописей. Причем копии получились настолько роскошными, что их трудно отличить от подлинников. Делали их на бумаге, которая по своему типу максимально приближена к оригинальной, а также с использованием натурального золотого вкрапления.

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В рамках уникального международного проекта, рукописи, хранящиеся за рубежом, были отсканированы, по уникальной технологии напечатаны в Австрии и переданы в дар Узбекистану. Только из России сюда привезли 82 страницы из «Корана Ката Лонгар», «Уложения Темура» и копии других бесценных рукописей.



Идейным вдохновителем научного форума, в ходе которого состоялась передача копий, является Фирдавс Абдухаликов. Он ведущий специалист в области электронных СМИ, но считает, что благополучное будущее невозможно без рукописных и печатных изданий. И своей задачей видит возвращение в страну качественных копий шедевров, созданных на Родине, и находящихся в собраниях зарубежных музеев.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Ивлиева.



