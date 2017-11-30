В Госдуме назвали новую олимпийскую форму «недоделанной»

Депутату Госдумы Михаилу Дегтярёву не понравилась новая экипировка сборной РФ на Олимпийских играх 2018 года.
По словам народного избранника, новая форма создает впечатление недоделанности. При этом Дегтярёв не исключил, что на самом деле она очень практичная и удобная.
Михаил Дегтярёв, председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи: «Новая олимпийская форма, по крайней мере визуально, вызывает недоумение. Может быть, она очень практичная и удобная, однако внешний вид создает впечатление некоторой, скажем так, недоделанности. Возможно, просто стоит привыкнуть».
Также депутат заявил, что ожидал большего от дизайнера Анастасии Задориной, которая отметилась «очень яркой» акцией против западных санкций, в том числе слоганом «Не смешите мои Искандеры», передает РИА Новости.
Напомним, премьерный показ новой формы олимпийской сборной России прошел в среду, 29 ноября, в Москве.
При этом вопрос об участии россиян в Олимпийских играх в Пхёнчхане до сих пор остается открытым. Решение о допуске российской сборной будет принято на заседании исполкома Международного олимпийского комитета 5 декабря.
Михаил Дегтярёв, председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи: «Новая олимпийская форма, по крайней мере визуально, вызывает недоумение. Может быть, она очень практичная и удобная, однако внешний вид создает впечатление некоторой, скажем так, недоделанности. Возможно, просто стоит привыкнуть».
Также депутат заявил, что ожидал большего от дизайнера Анастасии Задориной, которая отметилась «очень яркой» акцией против западных санкций, в том числе слоганом «Не смешите мои Искандеры», передает РИА Новости.
Напомним, премьерный показ новой формы олимпийской сборной России прошел в среду, 29 ноября, в Москве.
В Москве презентовали форму сборной РФ на Олимпийских играх 2018 года: ntv.ru/novosti/1956783/Опубликовано НТВ 29 ноября 2017 г.
При этом вопрос об участии россиян в Олимпийских играх в Пхёнчхане до сих пор остается открытым. Решение о допуске российской сборной будет принято на заседании исполкома Международного олимпийского комитета 5 декабря.
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