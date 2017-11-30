Певица Кэти Перри получила консультацию у Уоррена Баффета

Поп-певица Кэти Перри нашла общую тему для разговора с инвестором Уорреном Баффетом.
В то, что эти два человека встретились, поверить сложно, но певица Кэти Перри выложила в Instagram доказательство. Певица и инвестор говорили о биткоинах.
Кэти Перри подписала фотографию так: «Ничего особенного, просто спросила Уоррена Баффета, что он думает о криптовалюте».
Что ответил один из самых успешных и опытных инвесторов в мире, неизвестно. Ранее Баффет называл биткоин пузырем и говорил, что оценить его стоимость невозможно.
В последние два дня курс биткоина сильно колеблется. Он уже успел подняться выше 10 тысяч долларов, потом выше 11 тысяч, потом обвалиться до отметки 9300, потом опять вырасти до 10 тысяч, а в четверг вечером он находится на уровне около 9300 долларов.
Кэти Перри подписала фотографию так: «Ничего особенного, просто спросила Уоррена Баффета, что он думает о криптовалюте».
Что ответил один из самых успешных и опытных инвесторов в мире, неизвестно. Ранее Баффет называл биткоин пузырем и говорил, что оценить его стоимость невозможно.
В последние два дня курс биткоина сильно колеблется. Он уже успел подняться выше 10 тысяч долларов, потом выше 11 тысяч, потом обвалиться до отметки 9300, потом опять вырасти до 10 тысяч, а в четверг вечером он находится на уровне около 9300 долларов.
Комментарии