Ментовские войны — 11
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Ментовские войны — 11
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    Певица Кэти Перри получила консультацию у Уоррена Баффета. Bitcoin, знаменитости, инвестиции, музыка и музыканты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПевица Кэти Перри получила консультацию у Уоррена Баффета

    Певица Кэти Перри получила консультацию у Уоррена Баффета

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    Певица Кэти Перри получила консультацию у Уоррена Баффета

    Певица Кэти Перри получила консультацию у Уоррена Баффета

    Певица Кэти Перри получила консультацию у Уоррена Баффета

      Поп-певица Кэти Перри нашла общую тему для разговора с инвестором Уорреном Баффетом.

      В то, что эти два человека встретились, поверить сложно, но певица Кэти Перри выложила в Instagram доказательство. Певица и инвестор говорили о биткоинах.

      Кэти Перри подписала фотографию так: «Ничего особенного, просто спросила Уоррена Баффета, что он думает о криптовалюте».

      Что ответил один из самых успешных и опытных инвесторов в мире, неизвестно. Ранее Баффет называл биткоин пузырем и говорил, что оценить его стоимость невозможно.

      В последние два дня курс биткоина сильно колеблется. Он уже успел подняться выше 10 тысяч долларов, потом выше 11 тысяч, потом обвалиться до отметки 9300, потом опять вырасти до 10 тысяч, а в четверг вечером он находится на уровне около 9300 долларов.

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