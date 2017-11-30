Страна потеряла героя: в Хорватии возмущены приговором генералу Пральяку

Самоубийство генерала на заседании Гаагского трибунала снова подняло вопрос о политической ангажированности и выборочности гаагского правосудия.
Гаагский трибунал по бывшей Югославии провел десятки процессов. Наказаниям в основном подверглось руководство и военные Сербии. Один из ключевых обвиняемых, бывший президент Югославии, сербский лидер Слободан Милошевич, умер в тюрьме трибунала. Последним и трагическим аккордом стало самоубийство его политического оппонента Слободана Пральяка.
Практика Гаагского трибунала такова: когда осужденный отсидит две трети срока, он обычно выходит на свободу. Но бывший генерал Пральяк решил биться до конца. На 14-м году заключения из 20, которые ему определил трибунал, он подал на апелляцию. Ему было отказано, и он совершил самоубийство, приняв яд прямо в зале суда. Перед смертью Пральяк заявил, что не считает себя преступником. Власти Хорватии заявят, что страна потеряла своего героя.
Колинда Грабар-Китарович, президент Хорватии: «Я хочу выразить свои соболезнования семье генерала Слободана Пральяка, человека, который предпочел покончить с собой, а не жить осужденным за поступки, которые, как он твердо верил, он не совершал».
Это не первый случай самоубийства в стенах Гааги. В тюрьмах покончили с собой бывшие лидеры так называемой Сербской Краины Милан Бабич и Славко Докманович, не дожил до приговора и лидер Сербии Слободан Милошевич — тогдашний председатель трибунала Карла дель Понте сомневалась, что Милошевич умер своей смертью.
Любопытно, что Хорватия в свое время стояла у истоков создания подобного трибунала. Запад требовал выдавать военных преступников, ведь это было одним из условий вступления Страны в Евросоюз и НАТО. Но за 20 лет ситуация, очевидно, изменилась.
Осудив 10 дней назад Ратко Младича за преступления против человечности и назначив ему пожизненное заключение, судьи явно планировали эффектно завершить свою долгую работу. Самоубийство генерала Пральяка спутало все карты.
Подробности — в материале обозревателя НТВ Вадима Глускера.
Практика Гаагского трибунала такова: когда осужденный отсидит две трети срока, он обычно выходит на свободу. Но бывший генерал Пральяк решил биться до конца. На 14-м году заключения из 20, которые ему определил трибунал, он подал на апелляцию. Ему было отказано, и он совершил самоубийство, приняв яд прямо в зале суда. Перед смертью Пральяк заявил, что не считает себя преступником. Власти Хорватии заявят, что страна потеряла своего героя.
Колинда Грабар-Китарович, президент Хорватии: «Я хочу выразить свои соболезнования семье генерала Слободана Пральяка, человека, который предпочел покончить с собой, а не жить осужденным за поступки, которые, как он твердо верил, он не совершал».
Это не первый случай самоубийства в стенах Гааги. В тюрьмах покончили с собой бывшие лидеры так называемой Сербской Краины Милан Бабич и Славко Докманович, не дожил до приговора и лидер Сербии Слободан Милошевич — тогдашний председатель трибунала Карла дель Понте сомневалась, что Милошевич умер своей смертью.
Любопытно, что Хорватия в свое время стояла у истоков создания подобного трибунала. Запад требовал выдавать военных преступников, ведь это было одним из условий вступления Страны в Евросоюз и НАТО. Но за 20 лет ситуация, очевидно, изменилась.
Осудив 10 дней назад Ратко Младича за преступления против человечности и назначив ему пожизненное заключение, судьи явно планировали эффектно завершить свою долгую работу. Самоубийство генерала Пральяка спутало все карты.
Подробности — в материале обозревателя НТВ Вадима Глускера.
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