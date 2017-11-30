В Кузбассе супруги-алкоголики насмерть заморозили трехмесячного сына

Трагедия произошла в частном доме в поселке Майзас. Как установили следователи, дом отапливается печью, однако злоупотребляющие алкоголем супруги топить ее постоянно забывали и в конце концов нашли своего ребенка мертвым.: «Следственная группа на месте обнаружила, что ребенок спал в одной кофточке, был укрыт простынкой, при этом температура в доме была менее 10 градусов. В доме беспорядок, продуктов, необходимых для нормального питания детей, не было, при этом родители находились в состоянии алкогольного опьянения».Выяснилось, что в семье уже давно все было неблагополучно. Трое детей из этой семьи ранее изымались в педиатрическое отделение горбольницы, однако позже их вернули родителям. При этом сотрудники опеки знали, что со своими родительскими обязанностями супруги не справляются.: «Достоверно зная, что родители злоупотребляют спиртным, не имеют источника стабильного дохода, проживают с тремя несовершеннолетними детьми в антисанитарных условиях, сотрудники контролирующих органов не приняли должных мер по защите прав малолетних детей».Возбуждены два уголовных дела: против горе-родителей («Причинение смерти по неосторожности») и против сотрудников опеки («Халатность должностных лиц, повлекшая по неосторожности смерть человека»). Дети 2016 и 2011 годов рождения изъяты из семьи и находятся в социальном учреждении.