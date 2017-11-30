Ментовские войны — 11
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Ментовские войны — 11
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    В Кузбассе супруги-алкоголики насмерть заморозили трехмесячного сына

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    В Кузбассе супруги-алкоголики насмерть заморозили трехмесячного сына

    В Кузбассе <nobr>супруги-алкоголики</nobr> насмерть заморозили трехмесячного сына

    В Кемеровской области трехмесячный ребенок погиб в холодном доме по вине родителей.

    Трагедия произошла в частном доме в поселке Майзас. Как установили следователи, дом отапливается печью, однако злоупотребляющие алкоголем супруги топить ее постоянно забывали и в конце концов нашли своего ребенка мертвым.

    Управление СК РФ по Кемеровской области: «Следственная группа на месте обнаружила, что ребенок спал в одной кофточке, был укрыт простынкой, при этом температура в доме была менее 10 градусов. В доме беспорядок, продуктов, необходимых для нормального питания детей, не было, при этом родители находились в состоянии алкогольного опьянения».

    Выяснилось, что в семье уже давно все было неблагополучно. Трое детей из этой семьи ранее изымались в педиатрическое отделение горбольницы, однако позже их вернули родителям. При этом сотрудники опеки знали, что со своими родительскими обязанностями супруги не справляются.

    Управление СК РФ по Кемеровской области: «Достоверно зная, что родители злоупотребляют спиртным, не имеют источника стабильного дохода, проживают с тремя несовершеннолетними детьми в антисанитарных условиях, сотрудники контролирующих органов не приняли должных мер по защите прав малолетних детей».

    Возбуждены два уголовных дела: против горе-родителей («Причинение смерти по неосторожности») и против сотрудников опеки («Халатность должностных лиц, повлекшая по неосторожности смерть человека»). Дети 2016 и 2011 годов рождения изъяты из семьи и находятся в социальном учреждении.

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