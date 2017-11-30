Памяти Хворостовского: американский тенор споет на мемориальном концерте в Петербурге

В Северной столице 1 декабря состоится концерт памяти Дмитрия Хворостовского. В нем примет участие лучший представитель мировой школы бельканто Лоуренс Браунли. В зале Президентской библиотеки прозвучат любимые арии великого русского баритона. За дирижерский пульт встанет близкий друг ушедшего певца Константин Орбелян.
Конечно, выступление звездного Лоуренса Браунли планировалось заранее. Но никто не мог предположить, что закрытие международного фестиваля «Петербургские набережные» станет концертом памяти Дмитрия Хворостовского. Продюсеры американского тенора, оказывается, собирались провести совместный концерт двух оперных певцов.
Лоуренс Браунли, тенор (США): «Конечно, мы встречались в Париже и мы общались. И тогда, действительно, появилась такая идея — сделать совместный проект. Но, к сожалению, жизнь распорядилась так, что этим планам не суждено было сбыться».
Пути двух сильнейших мировых голосов так и не пересеклись на одной оперной сцене. И вот теперь ария Неморино из оперы Доницетти «Любовный напиток» одного из лучших белькантистов мира «Una furtiva lagrima» («Одна слеза украдкой») должна прозвучать необычайно трогательно. Ведь эта слеза уже не по сюжету наворачивается у всех, кто не может забыть лучшего баритона мира.
Лоуренс Браунли, тенор (США): «Разумеется, мы знаем, что по сюжету Неморино посвящает свои слезы возлюбленной. Однако в данной ситуации эти слезы, слезы всей России, всего мира в этом концерте посвящаются Дмитрию».
Дирижировать концертом памяти Хворостовского будет Константин Орбелян, который и дружил с певцом, и был с ним до последнего. Тот самый альбом «Свиридов. Отчалившая Русь» был записан баритоном с симфоническим оркестром и квинтетом «Стиль пяти» под управлением американского дирижера в Санкт-Петербурге. Несколько дней назад стало известно о выдвижении на премию «Грэмми» последней записи певца в категории «Лучший классический сольный альбом».
Мария Сафарьянц, художественный руководитель фестиваля «Петербургские набережные», заслуженная артистка России: «Есть сторона огромного профессионального уважения и дань уважения такой оперной кометы, как Дима Хворостовский. Для меня он просто Димочка. Но всегда есть фактор личный. Для моей семьи он очень близкий человек. Мы много времени проводили вместе. И для нас уход Хворостовского — это большая беда».
Конечно, как приняла решение руководитель фестиваля, протокол выступления Лоуренса Браунли будет изменен. Но так сошлись звезды: не петь в память о певце, обладавшем мощным сибирским тембром, невозможно. Пять выпавших случайно выходных дней во время лондонских репетиций оперы «Сады Семирамиды» дали возможность Браунли прилететь в Петербург и отрепетировать измененную программу.
Корреспондент НТВ Павел Рыжков побывал на репетиции.
Лоуренс Браунли, тенор (США): «Конечно, мы встречались в Париже и мы общались. И тогда, действительно, появилась такая идея — сделать совместный проект. Но, к сожалению, жизнь распорядилась так, что этим планам не суждено было сбыться».
Пути двух сильнейших мировых голосов так и не пересеклись на одной оперной сцене. И вот теперь ария Неморино из оперы Доницетти «Любовный напиток» одного из лучших белькантистов мира «Una furtiva lagrima» («Одна слеза украдкой») должна прозвучать необычайно трогательно. Ведь эта слеза уже не по сюжету наворачивается у всех, кто не может забыть лучшего баритона мира.
Лоуренс Браунли, тенор (США): «Разумеется, мы знаем, что по сюжету Неморино посвящает свои слезы возлюбленной. Однако в данной ситуации эти слезы, слезы всей России, всего мира в этом концерте посвящаются Дмитрию».
Дирижировать концертом памяти Хворостовского будет Константин Орбелян, который и дружил с певцом, и был с ним до последнего. Тот самый альбом «Свиридов. Отчалившая Русь» был записан баритоном с симфоническим оркестром и квинтетом «Стиль пяти» под управлением американского дирижера в Санкт-Петербурге. Несколько дней назад стало известно о выдвижении на премию «Грэмми» последней записи певца в категории «Лучший классический сольный альбом».
Мария Сафарьянц, художественный руководитель фестиваля «Петербургские набережные», заслуженная артистка России: «Есть сторона огромного профессионального уважения и дань уважения такой оперной кометы, как Дима Хворостовский. Для меня он просто Димочка. Но всегда есть фактор личный. Для моей семьи он очень близкий человек. Мы много времени проводили вместе. И для нас уход Хворостовского — это большая беда».
Конечно, как приняла решение руководитель фестиваля, протокол выступления Лоуренса Браунли будет изменен. Но так сошлись звезды: не петь в память о певце, обладавшем мощным сибирским тембром, невозможно. Пять выпавших случайно выходных дней во время лондонских репетиций оперы «Сады Семирамиды» дали возможность Браунли прилететь в Петербург и отрепетировать измененную программу.
Корреспондент НТВ Павел Рыжков побывал на репетиции.
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