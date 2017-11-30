Руководителя отдела СК избили на улице в Алуште

Уголовное дело возбуждено по факту нападения на главу отдела СКР в Алуште.
По данным следствия, на сотрудника вечером напали на одной из улиц города. Как сообщает «Крымское информационное агентство», нападавшие пустили в ход палку и зонт.
Пострадавший был доставлен в больницу.
По факту произошедшего возбуждено дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Как отметили в крымском управлении СК, нападение было связано с профессиональной деятельностью пострадавшего.
Пострадавший был доставлен в больницу.
По факту произошедшего возбуждено дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Как отметили в крымском управлении СК, нападение было связано с профессиональной деятельностью пострадавшего.
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