Томского священника-педофила посадили на десять лет

В Томской области состоялся суд над бывшим настоятелем сельского храма, который совратил
12-летнюю девочку.
По данным следствия, бывший священник с декабря 2013 года по август 2016 года неоднократно совершал развратные действия и вступал в половую связь с девочкой, не достигшей 16 лет. Пострадавшая впервые посетила храм в 10-летнем возрасте, с этого момента священник начал проявлять к ней интерес. Близкие отношения между ним и девочкой начались, когда ей исполнилось 12 лет.
Школьница изначально боялась рассказывать о произошедшем родным. В итоге она обсудила этот вопрос со старшей сестрой, которая и обратилась за помощью.
В ходе следствия также выяснилось, что 2015 году мужчина совершил насильственные действия в отношении еще одной девочки. Свою вину священник однако не признал.
В результате суд города Асино приговорил бывшего настоятеля к 10 годам колонии строгого режима. Священника также лишили права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми на 15 лет. Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск прокурора о взыскании с подсудимого в пользу потерпевших денежной компенсации морального вреда.
Школьница изначально боялась рассказывать о произошедшем родным. В итоге она обсудила этот вопрос со старшей сестрой, которая и обратилась за помощью.
В ходе следствия также выяснилось, что 2015 году мужчина совершил насильственные действия в отношении еще одной девочки. Свою вину священник однако не признал.
В результате суд города Асино приговорил бывшего настоятеля к 10 годам колонии строгого режима. Священника также лишили права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми на 15 лет. Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск прокурора о взыскании с подсудимого в пользу потерпевших денежной компенсации морального вреда.
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