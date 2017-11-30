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    В Госдуме предложили установить минимальные цены на вино

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    В Госдуме предложили установить минимальные цены на вино

    В Госдуме предложили установить минимальные цены на вино

    Депутат Госдумы предложил законодательно установить минимальную цену на бутылку вина в России.

    Депутат Госдумы Константин Бахарев в четверг предложил установить в России минимальную цены на бутылку вина. По его словам, минимальная цена поможет потребителям отличить настоящее вино от порошкового, передает РИА Новости.

    Константин Бахарев, депутат Госдумы от Крыма: «Мы ставим перед собой цель защитить наших потребителей от того фальсификата и суррогата, который сегодня стоит на полках, в том числе порошковой продукции. Порошковые вина — это ни для кого не новость, что они есть в торговых сетях, по-прежнему. К сожалению, это для нашего российского рынка реальность… Мы выступаем за то, чтобы ввести минимальную цену на бутылку вина».

    По мнению Бахарева, для установления минимальной цены необходим отдельный нормативный акт, так как в законе прописать это невозможно.

    В начале ноября Госдума приняла в первом чтении законопроект, который запрещает производство и оборот порошкового алкоголя на территории РФ. Эту инициативу активно поддерживал премьер-министр Дмитрий Медведев.

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