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Улицы разбитых фонарей
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    Видео смертельного ДТП в Краснодаре: водителя выбросило через стекло. ДТП, Краснодар. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВидео смертельного ДТП в Краснодаре: водителя выбросило через стекло

    Видео смертельного ДТП в Краснодаре: водителя выбросило через стекло

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    Видео смертельного ДТП в Краснодаре: водителя выбросило через стекло

    Видео смертельного ДТП в Краснодаре: водителя выбросило через стекло

    Видео смертельного ДТП в Краснодаре: водителя выбросило через стекло

      Пенсионерка погибла и два человека пострадали в результате столкновения двух иномарок в Краснодаре.

      Трагедия произошла сегодня днем на Ростовском шоссе. Водитель Mitsubishi Lancer пытался обогнать впередиидущий автомобиль, однако иномарку занесло и выбросило на встречную полосу, где в нее врезался Hyundai Getz. От удара водитель Mitsubishi вылетел через стекло. Момент ДТП зафиксировала камера уличного видеонаблюдения.

      В результате катастрофы погибла 79-летняя женщина, которая ехала в Hyundai. Оба водителя попали в больницу, сообщают местные СМИ.

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