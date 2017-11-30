Видео смертельного ДТП в Краснодаре: водителя выбросило через стекло

Пенсионерка погибла и два человека пострадали в результате столкновения двух иномарок в Краснодаре.

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Краснодар

Трагедия произошла сегодня днем на Ростовском шоссе. Водитель Mitsubishi Lancer пытался обогнать впередиидущий автомобиль, однако иномарку занесло и выбросило на встречную полосу, где в нее врезался Hyundai Getz. От удара водитель Mitsubishi вылетел через стекло. Момент ДТП зафиксировала камера уличного видеонаблюдения.



В результате катастрофы погибла 79-летняя женщина, которая ехала в Hyundai. Оба водителя попали в больницу, сообщают местные СМИ.

