Застройщик «Планетограда» в Петербурге не отказывается от своих планов

Представители строительной компании, реализующие проект по возведению жилых домов в защитной зоне Пулковской обсерватории, прокомментировали решение суда. Накануне разрешение на строительство близ астроцентра было аннулировано.
Петербургский застройщик не намерен отказываться от возведения спорного жилого комплекса в районе Пулковских высот. Бизнесмены в ближайшее время обжалуют постановление суда об отмене разрешения на строительство.
Пока решение не вступило в силу, работы на площадке «Планетограда» продолжаются. По документам до конца 2018 года там должен появиться комплекс из трех корпусов. Здания рассчитаны на проживание нескольких тысяч человек. При этом в законности строительства инвесторы не сомневаются и заявляют, что выполнят все обязательства перед дольщиками.
Александра Андреева, руководитель пресс-службы компании-застройщика: «Мы уверены, что успешно оспорим данное решение. Строительство ведется на законных основаниях, в полном соответствии с Градостроительным кодексом. Апелляция будет подана до вступления в силу решения суда. В настоящее время разрешение на строительство является действующим. Строительство продолжится в штатном режиме. Данный эпизод не повлияет на дольщиков».
Решение по делу о строительстве в защитной парковой зоне Пулковской обсерватории Куйбышевский районный суд принял накануне. Защитникам астрономического центра удалось отстоять его неприкосновенность спустя восемь месяцев борьбы.
Сами активисты назвали этот процесс образцово-показательным. На слушаниях, по их мнению, было продемонстрировано равенство бизнеса и общественных интересов.
Анатолий Канюков, лидер движения «Солидарный Петербург»: «Это судебное решение подчеркнуло приоритет культурного наследия перед интересами бизнеса. Интересы бизнеса — это просто получение прибыли. В данном случае общественные интересы и культурное наследие были поставлены на первое место. И это вызвало у нас огромную радость и чувство облегчения».
Напомним: строительный скандал разгорелся осенью 2016 года. Эксперты и активисты, оказавшиеся на орбите протеста, заявили, что соседство обсерватории с жилым комплексом может поставить крест на астрономических наблюдениях.
В свою очередь, их оппоненты считают, что телескопы можно перенести без вреда для науки. Тем более, климат и активная застройка других районов давно оказывают гораздо более ощутимое влияние на качество наблюдений.
Пока решение не вступило в силу, работы на площадке «Планетограда» продолжаются. По документам до конца 2018 года там должен появиться комплекс из трех корпусов. Здания рассчитаны на проживание нескольких тысяч человек. При этом в законности строительства инвесторы не сомневаются и заявляют, что выполнят все обязательства перед дольщиками.
Александра Андреева, руководитель пресс-службы компании-застройщика: «Мы уверены, что успешно оспорим данное решение. Строительство ведется на законных основаниях, в полном соответствии с Градостроительным кодексом. Апелляция будет подана до вступления в силу решения суда. В настоящее время разрешение на строительство является действующим. Строительство продолжится в штатном режиме. Данный эпизод не повлияет на дольщиков».
Решение по делу о строительстве в защитной парковой зоне Пулковской обсерватории Куйбышевский районный суд принял накануне. Защитникам астрономического центра удалось отстоять его неприкосновенность спустя восемь месяцев борьбы.
Сами активисты назвали этот процесс образцово-показательным. На слушаниях, по их мнению, было продемонстрировано равенство бизнеса и общественных интересов.
Анатолий Канюков, лидер движения «Солидарный Петербург»: «Это судебное решение подчеркнуло приоритет культурного наследия перед интересами бизнеса. Интересы бизнеса — это просто получение прибыли. В данном случае общественные интересы и культурное наследие были поставлены на первое место. И это вызвало у нас огромную радость и чувство облегчения».
Напомним: строительный скандал разгорелся осенью 2016 года. Эксперты и активисты, оказавшиеся на орбите протеста, заявили, что соседство обсерватории с жилым комплексом может поставить крест на астрономических наблюдениях.
В свою очередь, их оппоненты считают, что телескопы можно перенести без вреда для науки. Тем более, климат и активная застройка других районов давно оказывают гораздо более ощутимое влияние на качество наблюдений.
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