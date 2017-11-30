Звезду американского телевидения уволили из-за обвинений в домогательствах

Громкий скандал произошел на американском телевидении. Одного из самых известных в США ведущих Мэтта Лауэра уволили с канала NBC после того, как сотрудница редакции обвинила его в сексуальных домогательствах.

Журналист 20 лет работал в эфире и в последние годы вел популярнейшую утреннюю программу Today. На его счету десятки интервью с первыми лицами и звездами, а также командировки по всему миру (например, Лауэр работал на Олимпиаде в Сочи) и зарплата в миллионы и миллионы долларов. Все это в момент перечеркнула единственная жалоба.



Руководство NBC заявило, что сексуальные домогательства недопустимы вне зависимости от статуса обвиняемого. И уже сегодня коллеги вышли в эфир без Лауэра.



За последние сутки уже это третье увольнение в американских СМИ, связанное с обвинениями в домогательствах. Случай Лауэра самый показательный. Волна сексуальных скандалов, прикатившаяся из Голливуда, похоже, накрывает и американские медиа.