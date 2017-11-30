Улицы разбитых фонарей
ТВ-Эфир
Улицы разбитых фонарей
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    Звезду американского телевидения уволили из-за обвинений в домогательствах. назначения и отставки, СМИ, США. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЗвезду американского телевидения уволили из-за обвинений в домогательствах

    Звезду американского телевидения уволили из-за обвинений в домогательствах

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    Звезду американского телевидения уволили <nobr>из-за</nobr> обвинений в домогательствах

    Звезду американского телевидения уволили из-за обвинений в домогательствах

    Звезду американского телевидения уволили <nobr>из-за</nobr> обвинений в домогательствах

      Громкий скандал произошел на американском телевидении. Одного из самых известных в США ведущих Мэтта Лауэра уволили с канала NBC после того, как сотрудница редакции обвинила его в сексуальных домогательствах.

      Журналист 20 лет работал в эфире и в последние годы вел популярнейшую утреннюю программу Today. На его счету десятки интервью с первыми лицами и звездами, а также командировки по всему миру (например, Лауэр работал на Олимпиаде в Сочи) и зарплата в миллионы и миллионы долларов. Все это в момент перечеркнула единственная жалоба.

      Руководство NBC заявило, что сексуальные домогательства недопустимы вне зависимости от статуса обвиняемого. И уже сегодня коллеги вышли в эфир без Лауэра.

      За последние сутки уже это третье увольнение в американских СМИ, связанное с обвинениями в домогательствах. Случай Лауэра самый показательный. Волна сексуальных скандалов, прикатившаяся из Голливуда, похоже, накрывает и американские медиа.

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