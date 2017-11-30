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Улицы разбитых фонарей
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    «Росатом» начал строительство первой АЭС в Бангладеш. атомная энергетика, Бангладеш, Росатом. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Росатом» начал строительство первой АЭС в Бангладеш

    «Росатом» начал строительство первой АЭС в Бангладеш

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    «Росатом» начал строительство первой АЭС в Бангладеш

    «Росатом» начал строительство первой АЭС в Бангладеш

    «Росатом» начал строительство первой АЭС в Бангладеш

      Сегодня в Бангладеш прошла церемония заливки первого бетона в основание атомной электростанции «Руппур».

      «Росатом» начал строительство первой атомной электростанции в Бангладеш. В церемонии заливки первого бетона участвовал глава корпорации Алексей Лихачёв.

      За основу взят проект Нововоронежской АЭС. Пуск «Руппура» намечен на 2023 год. Расположена станция в районе с непростым климатом. С июня по октябрь здесь сильные дожди, но в «Росатоме» говорят, что у них богатый опыт строительства в южных широтах.

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