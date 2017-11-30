В московском метро запустили экологический поезд

Теперь пассажиры московского метро могут совершить путешествие по России, не покидая подземки: они прогуляются по тайге и заберутся в горы, покорят Арктику и отправятся на подводную прогулку, а также узнают где в нашей стране пустыни.
Обо всем этом расскажет экологический поезд, который сегодня начал курсировать по Кольцевой линии. Каждый из десяти вагонов представляет пассажирам одну из климатических зон России.
Новое оформление сделали в рамках Года экологии. Главная цель — познакомить людей с красотой и хрупкостью живой природы. Фотографии снабжены кодом доступа к дополнительным сведениям из энциклопедии.
Новое оформление сделали в рамках Года экологии. Главная цель — познакомить людей с красотой и хрупкостью живой природы. Фотографии снабжены кодом доступа к дополнительным сведениям из энциклопедии.
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