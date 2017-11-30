В московском метро запустили экологический поезд

Теперь пассажиры московского метро могут совершить путешествие по России, не покидая подземки: они прогуляются по тайге и заберутся в горы, покорят Арктику и отправятся на подводную прогулку, а также узнают где в нашей стране пустыни.

239 метро

Москва

поезда

Обо всем этом расскажет экологический поезд, который сегодня начал курсировать по Кольцевой линии. Каждый из десяти вагонов представляет пассажирам одну из климатических зон России.



Новое оформление сделали в рамках Года экологии. Главная цель — познакомить людей с красотой и хрупкостью живой природы. Фотографии снабжены кодом доступа к дополнительным сведениям из энциклопедии.