Центробанк разрешит выдавать займы до 100 тысяч рублей без справок о доходах

Банкам и микрофинансовым организациям разрешат не требовать от клиента подтверждения дохода, если он просит до 100 тысяч рублей.

Об этом заявил Директор департамента микрофинансового рынка ЦБ Илья Кочетков. По его словам, достаточно будет одного лишь заявления самого гражданина о том, какой у него доход. Кочетков добавил, что долговая нагрузка заемщиков микрофинансовых организаций снизилась за два года на 20%.



Между тем вчера заместитель председателя Центробанка Василий Поздышев объявил о совсем других намерениях: наоборот, ограничить кредитование населения из-за слишком большого темпа роста. Например, в компании «Метриум групп» заявили, что ЦБ собирается ужесточить правила выдачи ипотеки. Это коснется кредитов с первоначальным взносом меньше 20%.



