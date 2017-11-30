Победитель «Евровидения» поддержал участницу проекта «Ты супер! Танцы»

В субботу, 2 декабря, в эфире НТВ состоится последний день второго тура «Ты супер! Танцы». Ребята очень волнуются, ведь в полуфинал смогут выйти только четыре участника из 12, выступающих в один конкурсный день. Звезды кино, театра, эстрады и спорта приезжали на съемочную площадку практически постоянно, чтобы поддержать конкурсантов. К участнице из города Ливны Орловской области приехал популярный певец Александр Рыбак.
Выступление 16-летней Алины Гревцевой в первом туре было потрясающим: тогда ей удалось поразить членов жюри зажигательным танцем, сохранившим при этом все лучшее из русских народных танцев, а также «русским фуэте». Во втором туре Алина планирует удивлять нежным номером в ранее незнакомом для нее стиле контемпорари.
Конкурс «Ты супер! Танцы» — международный, и его смотрят не только в России, но и по всему миру. Участников проекта любят и поддерживают даже жители Норвегии. Именно оттуда специально, чтобы познакомиться с Алиной и поддержать ее в шаге от полуфинала, прилетел знаменитый певец, победитель конкурса «Евровидение-2009» Александр Рыбак. Артист подарил Алине браслет, заметив, что сияет он почти так же ярко, как юная танцовщица сияет на сцене. Кроме того, певец исполнил для Алины свою самую знаменитую, любимую слушателями песню — Fairytale, пожелав и участникам, и зрителям всегда верить в сказки. Когда-то эта песня принесла Александру победу на «Евровидении» — возможно, она станет талисманом для Алины, подарив ей множество ярких побед в будущем.
Александр Рыбак, певец, победитель конкурса «Евровидение-2009»: «Алина — сильная девушка, с не менее сильным талантом! Главное пожелание для нее и всех ребят — каждый день работать над своими способностями».
Увидеть танцевальные постановки конкурсантов, которые выступят во втором туре «Ты супер! Танцы», и узнать, кто же станет полуфиналистом проекта, зрители смогут 2 декабря в 20:00 на телеканале НТВ.
Международный конкурс «Ты супер! Танцы», проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, объединит таланты из разных уголков России и стран СНГ и Балтии и подарит детям шанс исполнить заветные мечты.
Конкурс «Ты супер! Танцы» — международный, и его смотрят не только в России, но и по всему миру. Участников проекта любят и поддерживают даже жители Норвегии. Именно оттуда специально, чтобы познакомиться с Алиной и поддержать ее в шаге от полуфинала, прилетел знаменитый певец, победитель конкурса «Евровидение-2009» Александр Рыбак. Артист подарил Алине браслет, заметив, что сияет он почти так же ярко, как юная танцовщица сияет на сцене. Кроме того, певец исполнил для Алины свою самую знаменитую, любимую слушателями песню — Fairytale, пожелав и участникам, и зрителям всегда верить в сказки. Когда-то эта песня принесла Александру победу на «Евровидении» — возможно, она станет талисманом для Алины, подарив ей множество ярких побед в будущем.
Александр Рыбак, певец, победитель конкурса «Евровидение-2009»: «Алина — сильная девушка, с не менее сильным талантом! Главное пожелание для нее и всех ребят — каждый день работать над своими способностями».
Увидеть танцевальные постановки конкурсантов, которые выступят во втором туре «Ты супер! Танцы», и узнать, кто же станет полуфиналистом проекта, зрители смогут 2 декабря в 20:00 на телеканале НТВ.
Международный конкурс «Ты супер! Танцы», проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, объединит таланты из разных уголков России и стран СНГ и Балтии и подарит детям шанс исполнить заветные мечты.
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