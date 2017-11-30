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    Путин примет участие в жеребьевке ЧМ-2018

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    • Фото: РИА Новости, Рамиль Ситдиков
    Путин примет участие в жеребьевке <nobr>ЧМ-2018</nobr>

    Путин примет участие в жеребьевке ЧМ-2018

    Путин примет участие в жеребьевке <nobr>ЧМ-2018</nobr>
  • Фото: РИА Новости, Рамиль Ситдиков

    • Владимир Путин приедет на церемонию финальной жеребьевки чемпионата мира по футболу, которая пройдет в Государственном кремлевском дворце.

    Всего на мероприятие приглашены более 1300 человек, в том числе 30 из 32 главных тренеров команд — участниц турнира.

    А перед жеребьевкой, которая пройдет завтра, президент России встретится с приехавшими в Москву звездами футбола. В частности, Путин пообщается с Никитой Симоняном, Диего Марадоной, Кафу, Фабио Каннаваро и другими прославленными спортсменами, сообщили в пресс-службе Кремля.

    Также 1 декабря президент выступит на заседании Архиерейского собора РПЦ, который проходит в храме Христа Спасителя.

    смотретьВ Кремле открылся медиацентр ЧМ-2018
    В Кремле открылся медиацентр ЧМ-2018
    Первый в истории чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Встречи будут принимать Москва, Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи.

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