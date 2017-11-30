Преступник или жертва: самоубийство генерала в Гаагском трибунале вызвало ожесточенные споры

Самоубийство генерала Слободана Праляка в Гаагском трибунале разделило мир на два лагеря. Бывший командующий армией боснийских хорватов предпочел смерть тюремному заключению, и теперь общественность спорит о том, кем он был — преступником или жертвой.
Политик, писатель, режиссер, а после и боевой генерал — в Хорватии для многих он национальный герой. После случившегося в Гааге президент страны даже прервала свой визит в Исландию и вернулась в Загреб. Праляка, как и его товарищей по скамье подсудимых, представители политической элиты республики называют «защитниками Хорватии».
Илья Цвитанович, президент Хорватского демократического союза: «То, что произошло, неприемлемо. Вердикт был политическим. Он не основан на правосудии».
О политическом заказе говорят и в Сербии. В Белграде многие уверены: в Гааге игнорируют преступления военных НАТО, зато у тех, кто пошел против Запада, в суде нет никаких шансов. Однако у бывших заключенных-мусульман, которые в годы конфликта оказались в одном из концлагерей на территории Балкан, другое мнение.
Ибрагим Бадзак, бывший заключенный: «Меня схватили и доставили на территорию бывшей табачной фабрики, где в тот момент находился генерал. Единственное, что спасло меня, это присутствие журналистов. Если бы не они, меня бы сейчас здесь не было».
Вспоминают и события в городе Мостар, где в начале 90-х шли ожесточенные бои.
Бакир Изетбегович, член Президиума Боснии и Герцеговины от боснийских мусульман: «Я думаю, что господин Праляк мог бы стать великолепным режиссером, снимать фильмы о прекрасном городе Мостар, но вместо этого он разрушил этот город».
Тем временем полиция Нидерландов начала расследование. Главный вопрос — где экс-генерал достал яд и как пронес его на заседание. Ждут и результатов токсикологической экспертизы: до сих пор не известно, каким веществом отравился осужденный.
Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Константина Герлинга.
Илья Цвитанович, президент Хорватского демократического союза: «То, что произошло, неприемлемо. Вердикт был политическим. Он не основан на правосудии».
О политическом заказе говорят и в Сербии. В Белграде многие уверены: в Гааге игнорируют преступления военных НАТО, зато у тех, кто пошел против Запада, в суде нет никаких шансов. Однако у бывших заключенных-мусульман, которые в годы конфликта оказались в одном из концлагерей на территории Балкан, другое мнение.
Ибрагим Бадзак, бывший заключенный: «Меня схватили и доставили на территорию бывшей табачной фабрики, где в тот момент находился генерал. Единственное, что спасло меня, это присутствие журналистов. Если бы не они, меня бы сейчас здесь не было».
Вспоминают и события в городе Мостар, где в начале 90-х шли ожесточенные бои.
Бакир Изетбегович, член Президиума Боснии и Герцеговины от боснийских мусульман: «Я думаю, что господин Праляк мог бы стать великолепным режиссером, снимать фильмы о прекрасном городе Мостар, но вместо этого он разрушил этот город».
Тем временем полиция Нидерландов начала расследование. Главный вопрос — где экс-генерал достал яд и как пронес его на заседание. Ждут и результатов токсикологической экспертизы: до сих пор не известно, каким веществом отравился осужденный.
Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Константина Герлинга.
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