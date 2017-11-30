Обнаружено тело второго моряка с затонувшего в Финском заливе катера

На третьи сутки спасательной операции внутри потерпевшего крушение катера удалось найти тело второго члена экипажа.
При обследовании катера «Крутояр», потерпевшего крушение в районе порта Высоцк, было найдено тело второго моряка. Судя по всему, в момент аварии он не успел выбраться наружу. Поднять судно при помощи плавучего крана удалось только на третьи сутки спасательной операции.
ЧП в акватории Финского залива произошло в ночь на 27 ноября. По предварительной информации, лоцманский катер столкнулся с сухогрузом, после чего перевернулся и отдрейфовал в сторону острова Игривый. На его борту находились три члена экипажа. Выжить удалось только одному из них. Его спасло то, что он находился в жилете. По факту аварии продолжается расследование уголовного дела. Сегодня родственники опознали моряка Леонида Мустаева, которого подняли со дна залива накануне.
ЧП в акватории Финского залива произошло в ночь на 27 ноября. По предварительной информации, лоцманский катер столкнулся с сухогрузом, после чего перевернулся и отдрейфовал в сторону острова Игривый. На его борту находились три члена экипажа. Выжить удалось только одному из них. Его спасло то, что он находился в жилете. По факту аварии продолжается расследование уголовного дела. Сегодня родственники опознали моряка Леонида Мустаева, которого подняли со дна залива накануне.
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