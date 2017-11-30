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    Песков попросил не использовать Instagram для обращения к Путину

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    • Фото: РИА Новости, Михаил Климентьев
    Песков попросил не использовать Instagram для обращения к Путину

    Песков попросил не использовать Instagram для обращения к Путину

    Песков попросил не использовать Instagram для обращения к Путину
  • Фото: РИА Новости, Михаил Климентьев

    • В Кремле не получали официального обращения к президенту РФ Владимиру Путину от российских спортсменов с просьбой разобраться в ситуации с их отстранением.

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал открытое письмо Владимиру Путину пятерых российских олимпийцев, отстраненных МОК от Игр. Накануне обращение было опубликовано в соцсетях: спортсмены просили российского лидера разобраться в ситуации.

    Песков отметил, что по официальным каналам такое обращение не поступало, сообщает ТАСС.

    Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Мне сказали, что (оно направлено) в какую-то электронную приемную, через Instagram и так далее. Но, понимаете, Instagram никогда не был и, я надеюсь, не будет каналом общения с президентом России, а других каких-то обращений я, например, пока не видел, поэтому я ничего пока сказать не могу».

    «Все-таки через Instagram с президентом общаться не нужно», — еще раз подчеркнул Песков.

    Напомним, что в открытом письме пожизненно отстраненные от Игр бобслеисты Александр Касьянов, Алексей Пушкарёв, Ильвир Хузин, а также скелетонисты Александр Третьяков и Елена Никитина писали, что много лет защищали честь страны, но теперь несправедливо лишены этого. Они просили президента РФ разобраться в ситуации.

    🇷🇺 #ПравдаЗаНами

    Публикация от nikitina1992 (@nikitina1992)



    смотретьОт Олимпиад пожизненно отстранены еще трое российских бобслеистов
    От Олимпиад пожизненно отстранены еще трое российских бобслеистов
    Накануне МОК дисквалифицировал этих спортсменов, признав их виновными в нарушении антидопинговых правил. Результаты олимпийцев были аннулированы. К этому дню от Олимпиад пожизненно отстранены уже более двух десятков российских спортсменов. Ранее серебряных медалей Игр в Сочи лишили биатлонисток Ольгу Вилухину и Яну Романову. Кроме того, две золотые награды отобрали у бобслеиста Александра Зубкова, а золото в соревнованиях четверок — у бобслеистов Алексея Негодайло и Дмитрия Труненкова. Золотой и бронзовой медалей лишились скелетонисты Третьяков и Никитина.

    Россия опустилась с первого на шестое место в командном зачете Игр-2014 в Сочи.

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