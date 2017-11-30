Песков попросил не использовать Instagram для обращения к Путину

В Кремле не получали официального обращения к президенту РФ Владимиру Путину от российских спортсменов с просьбой разобраться в ситуации с их отстранением.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал открытое письмо Владимиру Путину пятерых российских олимпийцев, отстраненных МОК от Игр. Накануне обращение было опубликовано в соцсетях: спортсмены просили российского лидера разобраться в ситуации.
Песков отметил, что по официальным каналам такое обращение не поступало, сообщает ТАСС.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Мне сказали, что (оно направлено) в какую-то электронную приемную, через Instagram и так далее. Но, понимаете, Instagram никогда не был и, я надеюсь, не будет каналом общения с президентом России, а других каких-то обращений я, например, пока не видел, поэтому я ничего пока сказать не могу».
«Все-таки через Instagram с президентом общаться не нужно», — еще раз подчеркнул Песков.
Напомним, что в открытом письме пожизненно отстраненные от Игр бобслеисты Александр Касьянов, Алексей Пушкарёв, Ильвир Хузин, а также скелетонисты Александр Третьяков и Елена Никитина писали, что много лет защищали честь страны, но теперь несправедливо лишены этого. Они просили президента РФ разобраться в ситуации.
Накануне МОК дисквалифицировал этих спортсменов, признав их виновными в нарушении антидопинговых правил. Результаты олимпийцев были аннулированы. К этому дню от Олимпиад пожизненно отстранены уже более двух десятков российских спортсменов. Ранее серебряных медалей Игр в Сочи лишили биатлонисток Ольгу Вилухину и Яну Романову. Кроме того, две золотые награды отобрали у бобслеиста Александра Зубкова, а золото в соревнованиях четверок — у бобслеистов Алексея Негодайло и Дмитрия Труненкова. Золотой и бронзовой медалей лишились скелетонисты Третьяков и Никитина.
Россия опустилась с первого на шестое место в командном зачете Игр-2014 в Сочи.
Песков отметил, что по официальным каналам такое обращение не поступало, сообщает ТАСС.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Мне сказали, что (оно направлено) в какую-то электронную приемную, через Instagram и так далее. Но, понимаете, Instagram никогда не был и, я надеюсь, не будет каналом общения с президентом России, а других каких-то обращений я, например, пока не видел, поэтому я ничего пока сказать не могу».
«Все-таки через Instagram с президентом общаться не нужно», — еще раз подчеркнул Песков.
Напомним, что в открытом письме пожизненно отстраненные от Игр бобслеисты Александр Касьянов, Алексей Пушкарёв, Ильвир Хузин, а также скелетонисты Александр Третьяков и Елена Никитина писали, что много лет защищали честь страны, но теперь несправедливо лишены этого. Они просили президента РФ разобраться в ситуации.
Накануне МОК дисквалифицировал этих спортсменов, признав их виновными в нарушении антидопинговых правил. Результаты олимпийцев были аннулированы. К этому дню от Олимпиад пожизненно отстранены уже более двух десятков российских спортсменов. Ранее серебряных медалей Игр в Сочи лишили биатлонисток Ольгу Вилухину и Яну Романову. Кроме того, две золотые награды отобрали у бобслеиста Александра Зубкова, а золото в соревнованиях четверок — у бобслеистов Алексея Негодайло и Дмитрия Труненкова. Золотой и бронзовой медалей лишились скелетонисты Третьяков и Никитина.
Россия опустилась с первого на шестое место в командном зачете Игр-2014 в Сочи.
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