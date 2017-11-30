ОПЕК продлила соглашение о сокращении добычи нефти до конца 2018 года

Страны-члены ОПЕК договорились продолжить сокращение добычи нефти.
Страны-члены ОПЕК на заседании в Вене в четверг договорились продлить соглашение о сокращении добычи нефти до конца 2018 года. Как сообщает Bloomberg, члены организации считают, что баланс на рынке еще не достигнут. Предыдущее соглашение действовало до марта следующего года.
Министр нефти Ирака накануне объявил, что все страны ОПЕК считают нужным продлить соглашение на 9 месяцев. Министр энергетики РФ Александр Новак сообщил тогда, что все участники комитета по мониторингу поддерживают продление, но не назвал срок.
По некоторым данным, сегодня в Вене планируется также рассмотреть вопрос о включении в организацию новых членов из десяти стран, которые участвуют в заседании, но еще не включились в программу сокращения добычи.
Министр нефти Ирака накануне объявил, что все страны ОПЕК считают нужным продлить соглашение на 9 месяцев. Министр энергетики РФ Александр Новак сообщил тогда, что все участники комитета по мониторингу поддерживают продление, но не назвал срок.
По некоторым данным, сегодня в Вене планируется также рассмотреть вопрос о включении в организацию новых членов из десяти стран, которые участвуют в заседании, но еще не включились в программу сокращения добычи.
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