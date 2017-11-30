В Гидромецентре предсказали изменчивую зиму и раннюю весну

Неоднородная зима ожидается в России, потепления будут сменять морозы, кроме того ожидается ранний приход весны, сообщили в Гидрометцентре.

Этой зимой россиян ждут частые продолжительные оттепели. Метеорологи отмечают, что почувствовать это россияне смогут уже в первый месяц зимы. «Декабрь будет теплым», — сообщил директор Гидрометцентра.



Роман Вильфанд, директор Гидрометцентра РФ: «Мы прогнозируем, что в течение этой зимы оттепелей будет больше, чем обычно: В течение 14–16 суток будет оттепель».



Вильфанд пояснил, что период оттепели, когда погода превышает 0 градусов, длится обычно около суток. В самые суровые зимы, по наблюдениям, бывает минимум 6–7 оттепелей, а среднее значение — 12–15 оттепелей за зимний период.



Также в Гидрометцентре характеризуют предстоящую зиму как неоднородную: после значительного потепления последует сильное похолодание. Опасных явлений будет «около или выше обычных значений». Но в завершении россиян ждет приятный сюрприз — ранний приход весны. «Март будет очень теплым», — отметил глава Гидрометцентра.