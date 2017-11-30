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    На Ставрополье определен размер курортного сбора

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    На Ставрополье определен размер курортного сбора

    На Ставрополье определен размер курортного сбора

    На Ставрополье определен размер курортного сбора

    Дума Ставропольского края утвердила ставку курортного сбора на 2018 год.

    Решено, что с 1 мая 2018 года с туристов будет взиматься плата в размере 50 рублей в сутки. Правило о сборе будет действовать на территории четырех городов — Ессентуки, Железноводск, Кисловодск и Пятигорск.

    Предполагается, что уже в первый год в результате введения платы удастся собрать около 181 млн рублей. А за пять лет доходы от курортного сбора составят более 1,2 млрд рублей.

    Как отмечает ТАСС, Ставропольский край стал последним из четырех участников эксперимента о введении курортного сбора.

    смотретьЗакон о курортном сборе принят во втором чтении
    Закон о курортном сборе принят во втором чтении
    Напомним, закон о курортном сборе был принят в июле 2017 года. Плату с туристов решили ввести в Крыму, а также Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. При этом было установлено, что в 2018 году предельный размер сбора не будет превышать 50 рублей в сутки.

    Ранее сообщалось, что Алтайский край решил взимать с туристов 30 рублей в сутки, власти Крыма — от 25 до 30 рублей, в Краснодарском крае — 10 рублей. При этом Севастополь от курортного сбора отказался.

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