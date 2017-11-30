В Саранске директор соцзащиты пытается помешать сбору средств на спасение «мраморного» ребенка

Родители трехлетнего Кирилла, которому необходима срочная операция в Израиле, были вынуждены отложить жизненно важную поездку. Нашелся человек, который считает, что 20 миллионов рублей, собранных горожанами на операцию, это слишком много, и отец с матерью могли бы найти клинику подешевле.

Соответствующий пост был опубликован в Сети, и людей, жертвующих средства, сразу заметно убавилось. Но самое невероятное: выяснилось, что подобным образом высказался директор местного фонда социальной поддержки населения, который, вообще-то, должен помогать.



На качелях под чутким присмотром родителей и всего пару минут в день — это, пожалуй, единственная детская радость, которую может себе позволить маленький Кирилл. Карусели, подвижные игры — под строгим запретом. А все потому, что даже мелкая ссадина может серьезно сказаться на его здоровье. У мальчика редкое генетическое заболевание — остеопетроз, или «мраморная болезнь». Спасти его может только пересадка костного мозга. Операция сложная и, разумеется, дорогая. В Израиле, где мать с отцом нашли подходящую клинику, просят за это 20 миллионов рублей. Деньги друзья и родные собирают самостоятельно. Откликнулись многие, и всего за пару недель на счет поступило больше половины необходимой суммы.



Анастасия Галкина, мать Кирилла: «Этого передать просто чувства, когда какие-то люди, вообще чужие, которые не знают вообще ни твою семью, не знают твоего ребенка, пытаются отдать все чувства, пытаются спасти твоего ребенка. Вы даже не представляете, что чувствует мама больного сына… Я даже передать не могу!»



Но сегодня радость семьи неожиданно омрачилась. А всему виной — как бы это странно не звучало — руководитель местного благотворительного фонда. В Интернете Василий Гуслянников опубликовал весьма странную статью, в которой заявил: пока на счет Кирилла поступают средства, их организация страдает от нехватки денег.



Василий Гуслянников, руководитель фонда социальной поддержки населения: «Эта акция хорошо организованна, молодцы, пусть собирают, но вопрос в том, что мы можем, собрав, допустим, сумму даже меньшую, чем они, оказать помощь сотням людей».



Может быть, определенная логика в этих словах и есть — другие дети также нуждаются в помощи, говорят родители Кирилла. Но они всего лишь хотят спасти своего смертельно больного сына. Конечно, семья могла бы собирать средства и через фонд, но для этого нужно пройти массу бюрократических процедур. А это время, которое для них сегодня дороже любых денег. Осталось меньше месяца, чтобы подготовиться к операции и главное — найти подходящего донора.



Подробнее — в репортаже НТВ.