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    Пермская «мать Тереза» довела постояльцев своего приюта до истощения. благотворительность, пенсионеры, Пермский край, полиция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПермская «мать Тереза» довела постояльцев своего приюта до истощения

    Пермская «мать Тереза» довела постояльцев своего приюта до истощения

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    Пермская «мать Тереза» довела постояльцев своего приюта до истощения

    Пермская «мать Тереза» довела постояльцев своего приюта до истощения

    Пермская «мать Тереза» довела постояльцев своего приюта до истощения

      Сегодня в частный приют, расположенный в деревне под Пермью, приехали полицейские. Поводом стала госпитализация сразу нескольких постояльцев с диагнозом истощение. Выяснилось, что должного ухода им не оказывали.

      Полузаброшенная деревня, куда вряд ли при желании проедет та же скорая. Постояльцы живут в шести ветхих избушках, на старых пружинных кроватях с грязным бельем. Туалетов нет — вместо них ведра. В одной комнате живут и женщины, и мужчины. За пенсионерами ухаживают бывшие заключенные. Не удивительно, что к конфликтам здесь уже привыкли.

      Условиями проживания уже заинтересовались правоохранители, чиновники и местный омбудсмен, посчитавший, что хозяйка этого приюта лишила своих подопечных простого права на жизнь: пенсию и пособия постояльцев она забирает по доверенности, а помощь в итоге оказывается сомнительная.

      О хозяйке и основательнице приюта «Рассвет» — бывшей учительнице Валентине Овчинниковой — информация уж очень противоречивая. Сама себя она зовет «Мать Тереза». Утверждает, что спасла от холода, голода и равнодушия полторы сотни человек. Сейчас с ней живут 12 обездоленных, в том числе мать и ребенок. У местных чиновников к добродетельнице давно уже были претензии, ведь приют создан стихийно и вот уже почти 13 лет работает неофициально.

      Сама Валентина Овчинникова закрывать дом милосердия не собирается. Говорит, это уже не приют, а ее большая семья. По словам хозяйки, не все из подопечных получают пенсии, а расходы общины якобы несоизмеримы с доходами. Потому, мол, выживать приходится за счет благотворительных средств и собственного хозяйства — трудятся, конечно же, постояльцы сами.

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