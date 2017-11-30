Медведев назвал «избитой песней» обвинения России в хакерских атаках

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал «избитой песней» упреки в адрес Кремля в поддержке хакерских атак за рубежом. Кроме того, отметил Медведев, для некоторых стран подобные обвинения уже стали способом решения внутриполитических проблем.

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Такое мнение премьер-министр высказал, отвечая на вопрос ведущей программы «Итоги недели» Ирады Зейналовой в ходе интервью ведущим российским телеканалам.



Дмитрий Медведев: «По поводу упреков, которые в наш адрес раздаются — это действительно сейчас уже расхожая такая тема, избитая песня, которую поют нам постоянно: о том, что вообще все хакеры в мире — это агенты Кремля, такое ощущение, что мы только этим и занимаемся».



Медведев добавил, что в данной сфере уже сформировался отдельный мировой рынок, на котором «все пытаются следить друг за другом».



Дмитрий Медведев: «Упрекать в этом одну нашу страну — смешно. Все это отлично понимают, но для некоторых государств это превратилось в способ решения внутренних политических проблем, способ такой внутренней разборки».



На вопрос Зейналовой, насколько защищена Россия от кибератак, Медведев ответил: «В принципе не хуже, чем другие страны», — но при этом заметил, что «абсолютной защиты здесь быть не может.



Дмитрий Медведев: „Скажем прямо, абсолютной защиты не существует. На каждую меру киберзащиты находится та или иная уловка. Это то соревнование, которое будет идти постоянно. Мы должны просто к этому быть готовы“».



На России в этом плане лежит особая ответственность как на ядерной державе, подчеркнул он.

