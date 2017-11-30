Слепая пенсионерка год прожила в пещере под Севастополем

Недалеко от Севастополя волонтеры отыскали слепую женщину, которая больше года прожила в пещере.

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Севастополь

Как рассказала сама Ирина, идти ей больше было некуда. Ее муж погиб, позднее из-за долгов сына ей пришлась продать квартиру. Семья связалась с мошенниками, которые оставили их без денег и документов. Украинская полиция помочь не смогла. Когда средств перестало хватать на съем самого дешевого жилья, семья решила переселиться в пещеру. Сын вскоре погиб, сорвавшись в пропасть.



С тех пор женщина жила одна. Даже приютила несколько кошек — говорит, с ними веселее. Самое страшное, признается Ирина, — зимовать в горах: ветер очень сильный.



Узнав, в какой ситуации оказалась одинокая пенсионерка, свою помощь и ночлег предложила местная жительница Ирина Лосева. Историю своей тезки она узнала от волонтеров. У нее самой двое детей, но, пока муж-военный в командировке, пенсионерка будет жить у нее, твердо решила Лосева. Она намерена восстановить документы женщины, обратиться еще раз в полицию и выяснить, как можно вернуть квартиру. Кроме того, свою помощь уже предложили врачи. Специалисты говорят: не исключено, что удастся частично восстановить зрение Ирины, которое она потеряла после смерти мужа. Осталось найти деньги на операцию.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Василисы Казаковой.