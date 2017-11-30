Медведев разрешил госкомпаниям засекретить данные о госзакупках

Премьер-министр Дмитрий Медведев разрешил госкомпаниям засекретить данные о своих поставщиках и подрядчиках.
Теперь они будут публиковать только обезличенные сведения о результатах закупки, без имени победителя. А данные субподрядчиков вообще закроют.
Как отмечают эксперты, опрошенные «Ведомостями», подписанное постановление нужно для защиты российских госкомпаний и их зарубежных партнеров от западных санкций, чтобы не повторилась, например, история с поставкой в Крым в обход запретов турбин производства компании Siemens.
Принятые меры носят временный характер. Постановление будет действовать до 1 июля 2018 года.
Как отмечают эксперты, опрошенные «Ведомостями», подписанное постановление нужно для защиты российских госкомпаний и их зарубежных партнеров от западных санкций, чтобы не повторилась, например, история с поставкой в Крым в обход запретов турбин производства компании Siemens.
Принятые меры носят временный характер. Постановление будет действовать до 1 июля 2018 года.
Комментарии