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    В Петербурге подняли флаг на новейшем ледоколе «Илья Муромец». армия и флот РФ, корабли и суда, Санкт-Петербург. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Петербурге подняли флаг на новейшем ледоколе «Илья Муромец»

    В Петербурге подняли флаг на новейшем ледоколе «Илья Муромец»

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    В Петербурге подняли флаг на новейшем ледоколе «Илья Муромец»

    В Петербурге подняли флаг на новейшем ледоколе «Илья Муромец»

    В Петербурге подняли флаг на новейшем ледоколе «Илья Муромец»

      В Санкт-Петербурге на Адмиралтейской верфи состоялась торжественная церемония поднятия флага на ледоколе нового поколения «Илья Муромец».

      Подъем военно-морского флага на корме делает из нового ледокола «Илья Муромец» боевую единицу флота. Корабль принадлежит ВМФ России, несмотря на то, что на нем нет орудий, а члены экипажа — гражданские лица.

      Задача ледокола — не только проводить за собой в Арктике боевые корабли Северной группировки, доставлять грузы на базы ВМФ, но и спасать, буксировать суда, а также тушить пожары на кораблях.

      Ледокол должен стать универсальным судном, и то, что «Илья Муромец» готов встать в строй, уже доказано на испытаниях. Хотя ледокол не атомный, а дизель-электрический, он рассчитан на автономные плавания длиной до двух месяцев, что считается большим сроком для таких судов.

      Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Николая Булкина.

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