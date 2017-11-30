В Петербурге подняли флаг на новейшем ледоколе «Илья Муромец»

В Санкт-Петербурге на Адмиралтейской верфи состоялась торжественная церемония поднятия флага на ледоколе нового поколения «Илья Муромец».

Подъем военно-морского флага на корме делает из нового ледокола «Илья Муромец» боевую единицу флота. Корабль принадлежит ВМФ России, несмотря на то, что на нем нет орудий, а члены экипажа — гражданские лица.



Задача ледокола — не только проводить за собой в Арктике боевые корабли Северной группировки, доставлять грузы на базы ВМФ, но и спасать, буксировать суда, а также тушить пожары на кораблях.



Ледокол должен стать универсальным судном, и то, что «Илья Муромец» готов встать в строй, уже доказано на испытаниях. Хотя ледокол не атомный, а дизель-электрический, он рассчитан на автономные плавания длиной до двух месяцев, что считается большим сроком для таких судов.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Николая Булкина.

