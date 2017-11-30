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    Степашин сравнил криптовалюты с пирамидой Мавроди

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    Степашин сравнил криптовалюты с пирамидой Мавроди

    Степашин сравнил криптовалюты с пирамидой Мавроди

    Председатель Ассоциации юристов России и бывший премьер Сергей Степашин предупредил о рисках, связанных с криптовалютами.

    Выступая на сессии IV форума БРИКС, Степашин сравнил криптовалюты с финансовыми пирамидами.

    При этом он отметил, что россияне хорошо помнят времена МММ, передает РИА Новости.

    Сергей Степашин: «У нас был свой опыт. Я сейчас, конечно, утрирую, но граждане наши помнят Мавроди, вот как бы мы не попали с криптовалютами под мавродиевские пирамиды».

    Напомним, накануне самая популярная в мире криптовалюта биткоин обновила исторический максимум, преодолев отметку в 11 тыс. долларов. Однако позднее курс из-за сбоя на торговых площадках рухнул сразу на 2 тыс. долларов. Впрочем, позднее биткоин снова начал расти в цене.

    Надо сказать, что в России ранее не раз говорили, что к биткоину стоит относиться с осторожностью. Так, глава Минэкономразвития Максим Орешкин сравнивал ажиотаж вокруг криптовалюты с историей финансовой пирамиды МММ и предупреждал, что государство не сможет защитить тех, кто идет на осознанный риск.

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