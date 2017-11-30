Медведев: проблем с выплатой пенсий в России не будет

Глава правительства РФ заявил, что в Пенсионном фонде достаточно средств для выплаты пенсий.
Отвечая на вопрос ведущей программы «Итоги недели» Ирады Зейналовой, Дмитрий Медведев заявил, что в ПФР достаточно средств для выплаты пенсий населению.
Дмитрий Медведев, глава правительства РФ: «Хочу официально абсолютно сказать и от имени правительства, и от имени Пенсионного фонда. В этом смысле все в порядке в Пенсионном фонде, деньги на выплату пенсий в полном объеме есть, и никаких проблем не будет, вообще. Другое дело, что нам нужно думать, как управлять денежными накоплениями, позиционировать государство в этой системе».
Медведев назвал эту тему «чувствительной», но подчеркнул, что все положенные по закону выплаты будут производиться. Премьер-министр добавил, что в следующем году планируется проиндексировать пенсии выше инфляции — в размере 3,7%.
Напомним, слухи о возможной нехватке средств на выплаты пенсий возникли в связи с заявлением главы Центра стратегических разработок Алексея Кудрина. Кудрин тогда сообщил, что СМИ и чиновники в Пенсионном фонде неправильно поняли его слова, и уточнил, что денег в ПФР может не хватить на развитие.
Прямая трансляция интервью Дмитрия Медведева российским телеканалам продолжается на НТВ.Ru.
Дмитрий Медведев, глава правительства РФ: «Хочу официально абсолютно сказать и от имени правительства, и от имени Пенсионного фонда. В этом смысле все в порядке в Пенсионном фонде, деньги на выплату пенсий в полном объеме есть, и никаких проблем не будет, вообще. Другое дело, что нам нужно думать, как управлять денежными накоплениями, позиционировать государство в этой системе».
Медведев назвал эту тему «чувствительной», но подчеркнул, что все положенные по закону выплаты будут производиться. Премьер-министр добавил, что в следующем году планируется проиндексировать пенсии выше инфляции — в размере 3,7%.
Напомним, слухи о возможной нехватке средств на выплаты пенсий возникли в связи с заявлением главы Центра стратегических разработок Алексея Кудрина. Кудрин тогда сообщил, что СМИ и чиновники в Пенсионном фонде неправильно поняли его слова, и уточнил, что денег в ПФР может не хватить на развитие.
Прямая трансляция интервью Дмитрия Медведева российским телеканалам продолжается на НТВ.Ru.
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