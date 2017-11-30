Валентин Смирнитский в программе НТВ «Секрет на миллион»: о сыне, бурных романах и доме на берегу моря

В новом выпуске провокационного шоу «Секрет на миллион» Лера Кудрявцева узнает все тайны актера Валентина Смирнитского, известного всей стране как Портос из легендарного фильма «Три мушкетера». Валентин откровенно расскажет, какие трагедии ему, такому улыбчивому на экране, пришлось пережить в реальной жизни.
Знаменитый актер расскажет о неожиданных поворотах, которые порой встречались на его пути. В его жизни было немало попыток обрести личное счастье: первой жене Смирнитский изменял со второй, с которой у него, впрочем, тоже не сложилось, от третьей супруги Валентин фактически сбежал, а четвертая — волевая, резкая, любящая командовать — ему поначалу очень не понравилась. Однако именно четвертый брак оказался самым крепким — Валентин и Лидия вместе уже 13 лет.
Артист откровенно поведает и о случавшихся с ним несчастьях: о тяжелой алкогольной зависимости, которая едва не стоила ему карьеры и даже жизни. Кроме того, артист затронет больную тему, вспомнив о трагическом событии, перевернувшем его жизнь навсегда — смерти единственного сына. Валентин до сих пор не может вспоминать об этом без слез. Отец искренне пытался помочь сыну и занимался его лечением на протяжении десяти лет. Но, увы, единственный наследник Смирнитского ушёл из жизни совсем молодым, и актёр до сих пор не может простить себя за то, что не смог его спасти.
В студии «Секрета на миллион» Кудрявцевой актер расскажет о том, как сегодня он живет на две страны, чередуя визиты в Россию и Испанию, где располагается его дом на берегу моря. Кроме того, он расскажет о своей крепкой дружбе с Михаилом Боярским — артисты не дружат семьями, но часто балуют друг друга особенными подарками.
О долгом пути к счастью, насыщенной личной жизни и борьбе с зависимостями Валентин Смирнитский откровенно расскажет в программе «Секрет на миллион» в субботу, 2 декабря, в 17:00, на телеканале НТВ.
Артист откровенно поведает и о случавшихся с ним несчастьях: о тяжелой алкогольной зависимости, которая едва не стоила ему карьеры и даже жизни. Кроме того, артист затронет больную тему, вспомнив о трагическом событии, перевернувшем его жизнь навсегда — смерти единственного сына. Валентин до сих пор не может вспоминать об этом без слез. Отец искренне пытался помочь сыну и занимался его лечением на протяжении десяти лет. Но, увы, единственный наследник Смирнитского ушёл из жизни совсем молодым, и актёр до сих пор не может простить себя за то, что не смог его спасти.
В студии «Секрета на миллион» Кудрявцевой актер расскажет о том, как сегодня он живет на две страны, чередуя визиты в Россию и Испанию, где располагается его дом на берегу моря. Кроме того, он расскажет о своей крепкой дружбе с Михаилом Боярским — артисты не дружат семьями, но часто балуют друг друга особенными подарками.
О долгом пути к счастью, насыщенной личной жизни и борьбе с зависимостями Валентин Смирнитский откровенно расскажет в программе «Секрет на миллион» в субботу, 2 декабря, в 17:00, на телеканале НТВ.
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