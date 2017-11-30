В Петербурге четырехлетний мальчик пришел в детский сад с пистолетом

Ребенок принес в детский сад в
Санкт-Петербурге пневматический пистолет.
Оружие у четырехлетнего мальчика заметила воспитательница, которая и сообщила об этом в полицию.
Пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области: «В полицию Приморского района поступило заявление от работницы детского сада на Комендантском проспекте. Она пояснила, что четырехлетний воспитанник принес в сад предмет, похожий на пистолет».
В дошкольное учреждение приехали полицейские. Они подтвердили, что мальчик пришел в сад с пневматическим пистолетом и изъяли его у ребенка. Сейчас они выясняют, как оружие попало в руки малыша, передает ТАСС.
Пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области: «В полицию Приморского района поступило заявление от работницы детского сада на Комендантском проспекте. Она пояснила, что четырехлетний воспитанник принес в сад предмет, похожий на пистолет».
В дошкольное учреждение приехали полицейские. Они подтвердили, что мальчик пришел в сад с пневматическим пистолетом и изъяли его у ребенка. Сейчас они выясняют, как оружие попало в руки малыша, передает ТАСС.
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