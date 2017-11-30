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    Медведев дал совет, в какой валюте хранить деньги. валюта, Медведев, рубль, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМедведев дал совет, в какой валюте хранить деньги

    Медведев дал совет, в какой валюте хранить деньги

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    Медведев дал совет, в какой валюте хранить деньги

    Медведев дал совет, в какой валюте хранить деньги

    Медведев дал совет, в какой валюте хранить деньги

      Дмитрий Медведев заявил, что рубль стабилен и не так зависим от внешних факторов, как несколько лет назад.

      Отвечая на вопрос ведущей программы «Итоги недели» Ирады Зейналовой, глава правительства подчеркнул, что сегодня экономика вошла в другую фазу, а национальная валюта стала менее зависима от таких внешних факторов, как цены на нефть и санкции.

      В связи с этим премьер подчеркнул, что рубль является стабильным и предсказуемым, и посоветовал россиянам хранить деньги в той валюте, которой они обычно расплачиваются.

      Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ: «С учетом того, что абсолютное, подавляющее большинство наших граждан хранит сегодня свои накопления в рублях, платит в рублях и получает зарплату в рублях, очевиден ответ — в чем хранить денежные средства, в чем хранить запасы».

      При этом Медведев заверил, что никакого обвала курса рубля в конце года, как это было в 2014-м, не будет. По его словам, курс рубля является «стабильным и предсказуемым».

      Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ: «Ничего подобного в этом году не прогнозируется. Представить себе невозможно».

      Прямая трансляция интервью Дмитрия Медведева российским телеканалам продолжается на НТВ.Ru.

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