Свидетели
ТВ-Эфир
Свидетели
Онлайн на сайте
Интервью Дмитрия Медведева российским телеканалам
    •  

    В Иркутской области ликвидировали пять деревень

    комментировать
    • Фото: irk.gov.ru
    В Иркутской области ликвидировали пять деревень

    В Иркутской области ликвидировали пять деревень

    В Иркутской области ликвидировали пять деревень
  • Фото: irk.gov.ru

    • Иркутские депутаты приняли решение о расселении пяти поселков Тайшетского района. Один из них уже опустел, а еще один не стали восстанавливать из-за крупного пожара.

    По данным пресс-службы иркутского заксобрания, всего в четырех поселениях проживают 55 человек. Для их переселения потребуется выделить 38,6 млн рублей из областного бюджета.

    Владимир Родионов, министр социального развития Иркутской области: «Поселки Брусово, Екунчет и село Еланка являются отдаленными и труднодоступными, в них отсутствуют дороги, инфраструктура, в том числе коммунальная».

    Министр добавил, что деревня Пойма серьезно пострадала от пожара в мае этого года. Тогда сгорели сразу 17 домов. После пожара в Пойме осталось только пять жилых домов. Погорельцы перебрались к родственникам в соседние поселки, поэтому смысла в восстановлении деревни нет.

    Решения о ликвидации поселков уже приняты на сельских сходах. Местным жителям для переезда предоставят субсидии в размере 701,9 тысяч рублей на одного человека. выплачивать их начнут уже с 1 января 2018 года.

    Добавим, что сейчас в Иркутской области насчитывается около 500 отдаленных поселений, не имеющих перспектив развития. В некоторых из них уже фактически никто не живет.

    смотретьВ двух поселках под Иркутском ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
    В двух поселках под Иркутском ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
    Напомним, в мае этого года года в результате природных пожаров в Иркутской области сгорели 44 деревянных дома. Площадь пожаров тогда превысила 60 тысяч гектаров. В нескольких поселках был объявлен режим ЧС.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru