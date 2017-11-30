В Иркутской области ликвидировали пять деревень

Иркутские депутаты приняли решение о расселении пяти поселков Тайшетского района. Один из них уже опустел, а еще один не стали восстанавливать
из-за крупного пожара.
По данным пресс-службы иркутского заксобрания, всего в четырех поселениях проживают 55 человек. Для их переселения потребуется выделить 38,6 млн рублей из областного бюджета.
Владимир Родионов, министр социального развития Иркутской области: «Поселки Брусово, Екунчет и село Еланка являются отдаленными и труднодоступными, в них отсутствуют дороги, инфраструктура, в том числе коммунальная».
Министр добавил, что деревня Пойма серьезно пострадала от пожара в мае этого года. Тогда сгорели сразу 17 домов. После пожара в Пойме осталось только пять жилых домов. Погорельцы перебрались к родственникам в соседние поселки, поэтому смысла в восстановлении деревни нет.
Решения о ликвидации поселков уже приняты на сельских сходах. Местным жителям для переезда предоставят субсидии в размере 701,9 тысяч рублей на одного человека. выплачивать их начнут уже с 1 января 2018 года.
Добавим, что сейчас в Иркутской области насчитывается около 500 отдаленных поселений, не имеющих перспектив развития. В некоторых из них уже фактически никто не живет.
Напомним, в мае этого года года в результате природных пожаров в Иркутской области сгорели 44 деревянных дома. Площадь пожаров тогда превысила 60 тысяч гектаров. В нескольких поселках был объявлен режим ЧС.
Владимир Родионов, министр социального развития Иркутской области: «Поселки Брусово, Екунчет и село Еланка являются отдаленными и труднодоступными, в них отсутствуют дороги, инфраструктура, в том числе коммунальная».
Министр добавил, что деревня Пойма серьезно пострадала от пожара в мае этого года. Тогда сгорели сразу 17 домов. После пожара в Пойме осталось только пять жилых домов. Погорельцы перебрались к родственникам в соседние поселки, поэтому смысла в восстановлении деревни нет.
Решения о ликвидации поселков уже приняты на сельских сходах. Местным жителям для переезда предоставят субсидии в размере 701,9 тысяч рублей на одного человека. выплачивать их начнут уже с 1 января 2018 года.
Добавим, что сейчас в Иркутской области насчитывается около 500 отдаленных поселений, не имеющих перспектив развития. В некоторых из них уже фактически никто не живет.
Напомним, в мае этого года года в результате природных пожаров в Иркутской области сгорели 44 деревянных дома. Площадь пожаров тогда превысила 60 тысяч гектаров. В нескольких поселках был объявлен режим ЧС.
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