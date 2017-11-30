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Интервью Дмитрия Медведева российским телеканалам
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    В Москве мажорку наказали за посаженного за руль Gelandewagen мальчика

    1 комментарий
    • Фото: majorka_777_ / instagram.com
    В Москве мажорку наказали за посаженного за руль Gelandewagen мальчика

    В Москве мажорку наказали за посаженного за руль Gelandewagen мальчика

    В Москве мажорку наказали за посаженного за руль Gelandewagen мальчика
  • Фото: majorka_777_ / instagram.com

    • 26-летнюю жительницу Кабардино-Балкарии, которая в Москве посадила ребенка за руль Gelandewagen, привлекли к административной ответственности.

    Незадачливую автолюбительницу вызывали ГИБДД, где на нее составили два административных материала.

    Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, женщина оштрафована на 3 тысячи рублей за нарушение требований к перевозке детей.

    Кроме того, жительнице Кабардино-Балкарии грозит ответственность по статье «Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством», которая предусматривает штраф в 30 тыс. рублей.

    смотретьГИБДД проверяет видео с 4-летним мальчиком за рулем Gelandewagen
    ГИБДД проверяет видео с 4-летним мальчиком за рулем Gelandewagen
    Напомним, об инциденте на МКАД стало известно после того, как в Интернете опубликовали ролик, на котором маленький мальчик сидит на коленях женщины — водителя Gelandewagen. Автомобиль движется с большой скоростью и едва не попадает в аварию.

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