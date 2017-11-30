В Москве мажорку наказали за посаженного за руль Gelandewagen мальчика

26-летнюю жительницу Кабардино-Балкарии, которая в Москве посадила ребенка за руль Gelandewagen, привлекли к административной ответственности.
Незадачливую автолюбительницу вызывали ГИБДД, где на нее составили два административных материала.
Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, женщина оштрафована на 3 тысячи рублей за нарушение требований к перевозке детей.
Кроме того, жительнице Кабардино-Балкарии грозит ответственность по статье «Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством», которая предусматривает штраф в 30 тыс. рублей.
Напомним, об инциденте на МКАД стало известно после того, как в Интернете опубликовали ролик, на котором маленький мальчик сидит на коленях женщины — водителя Gelandewagen. Автомобиль движется с большой скоростью и едва не попадает в аварию.
Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, женщина оштрафована на 3 тысячи рублей за нарушение требований к перевозке детей.
Кроме того, жительнице Кабардино-Балкарии грозит ответственность по статье «Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством», которая предусматривает штраф в 30 тыс. рублей.
Напомним, об инциденте на МКАД стало известно после того, как в Интернете опубликовали ролик, на котором маленький мальчик сидит на коленях женщины — водителя Gelandewagen. Автомобиль движется с большой скоростью и едва не попадает в аварию.
Комментарии