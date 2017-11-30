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    На реновацию жилья в Москве выделят 400 млрд рублей

    3 комментария
    • Фото: mos.ru
    На реновацию жилья в Москве выделят 400 млрд рублей

    На реновацию жилья в Москве выделят 400 млрд рублей

    На реновацию жилья в Москве выделят 400 млрд рублей
  • Фото: mos.ru

    • Первая часть средств, выделенных на московскую программу реновации, поступит до конца года.

    На выполнение программы реновации жилья в Москве до 2020 года выделено 400 млрд рублей. Первые средства должны поступить на счета Фонда реновации уже в 2017 году, сообщил в пятницу мэр столицы Сергей Собянин.

    Сергей Собянин: «Первый транш поступит на счета Фонда реновации уже в этом году».

    В городе определены 210 стартовых площадок для строительства новых домов. 12 домов уже построены, и переселенцы смогут переехать в них в начале 2018 года, передает слова мэра «Интерфакс».

    Напомним, всего в столичную программу реновации жилья входят 5177 домов. Программа рассчитана до 2032 года. Во вторник президент РФ Владимир Путин утвердил налоговые льготы для участников программы.

    Московская программа реновации жильяНТВ ОБЪЯСНЯЕТ

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