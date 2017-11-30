На реновацию жилья в Москве выделят 400 млрд рублей

Первая часть средств, выделенных на московскую программу реновации, поступит до конца года.
На выполнение программы реновации жилья в Москве до 2020 года выделено 400 млрд рублей. Первые средства должны поступить на счета Фонда реновации уже в 2017 году, сообщил в пятницу мэр столицы Сергей Собянин.
Сергей Собянин: «Первый транш поступит на счета Фонда реновации уже в этом году».
В городе определены 210 стартовых площадок для строительства новых домов. 12 домов уже построены, и переселенцы смогут переехать в них в начале 2018 года, передает слова мэра «Интерфакс».
Напомним, всего в столичную программу реновации жилья входят 5177 домов. Программа рассчитана до 2032 года. Во вторник президент РФ Владимир Путин утвердил налоговые льготы для участников программы.
Сергей Собянин: «Первый транш поступит на счета Фонда реновации уже в этом году».
В городе определены 210 стартовых площадок для строительства новых домов. 12 домов уже построены, и переселенцы смогут переехать в них в начале 2018 года, передает слова мэра «Интерфакс».
Напомним, всего в столичную программу реновации жилья входят 5177 домов. Программа рассчитана до 2032 года. Во вторник президент РФ Владимир Путин утвердил налоговые льготы для участников программы.
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