В Тюменской области из попавшего в аварию автобуса достали 13 раненых пассажиров

Рейсовый автобус, следовавший по маршруту Бишкек — Тюмень, столкнулся с грузовым автомобилем на автодороге Ишим — Бердюжье в Тюменской области.
В результате ДТП пострадали 13 пассажиров, один человек госпитализирован. Среди раненых — три ребенка, сообщили в ГАИ.
Авария произошла на трассе в условиях сильного тумана. Столкнулись фура Mercedes и рейсовый автобус. Виновным могут признать водителя автобуса, который, по предварительным данным, выезжал со второстепенной дороги на главную и не пропустил большегруз. От удара фура опрокинулась в кювет, а автобус с пассажирами завалился на бок на проезжей части.
Всего в автобусе находились 28 человек.
Авария произошла на трассе в условиях сильного тумана. Столкнулись фура Mercedes и рейсовый автобус. Виновным могут признать водителя автобуса, который, по предварительным данным, выезжал со второстепенной дороги на главную и не пропустил большегруз. От удара фура опрокинулась в кювет, а автобус с пассажирами завалился на бок на проезжей части.
Всего в автобусе находились 28 человек.
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