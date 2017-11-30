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Интервью Дмитрия Медведева российским телеканалам
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    В Тюменской области из попавшего в аварию автобуса достали 13 раненых пассажиров

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    • Фото: Пресс-служба Управления ГИБДД по Тюменской области
    В Тюменской области из попавшего в аварию автобуса достали 13 раненых пассажиров

    В Тюменской области из попавшего в аварию автобуса достали 13 раненых пассажиров

    В Тюменской области из попавшего в аварию автобуса достали 13 раненых пассажиров
  • Фото: Пресс-служба Управления ГИБДД по Тюменской области

    • Рейсовый автобус, следовавший по маршруту Бишкек — Тюмень, столкнулся с грузовым автомобилем на автодороге Ишим — Бердюжье в Тюменской области.

    В результате ДТП пострадали 13 пассажиров, один человек госпитализирован. Среди раненых — три ребенка, сообщили в ГАИ.

    Авария произошла на трассе в условиях сильного тумана. Столкнулись фура Mercedes и рейсовый автобус. Виновным могут признать водителя автобуса, который, по предварительным данным, выезжал со второстепенной дороги на главную и не пропустил большегруз. От удара фура опрокинулась в кювет, а автобус с пассажирами завалился на бок на проезжей части.

    Всего в автобусе находились 28 человек.

    В Тюменской области из попавшего в аварию автобуса достали 13 раненых пассажиров. ДТП, Тюменская область, автобусы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ


    В Тюменской области из попавшего в аварию автобуса достали 13 раненых пассажиров. ДТП, Тюменская область, автобусы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

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