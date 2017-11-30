Дисквалифицированные скелетонисты и бобслеисты обратились к Путину

Бобслеисты Александр Касьянов, Алексей Пушкарёв, Ильвир Хузин, а также скелетонисты Александр Третьяков и Елена Никитина, которых отстранили за нарушение допинговых правил, написали открытое письмо Владимиру Путину.
Спортсмены подчеркнули, что много лет защищали честь страны, но теперь несправедливо лишены этого. В связи с этим бобслеисты и скелетонисты попросили Путина «разобраться» с отстранением их от соревнований.
Напомним, накануне Международный олимпийский комитет (МОК) дисквалифицировал бобслеистов Касьянова, Пушкарёва и Хузина, признав их виновными в нарушении антидопинговых правил. Спортсменам запретили участвовать в Олимпиадах в любом качестве, а их результаты на Играх 2014 года в Сочи были аннулированы.
Таким образом, уже более двух десятков российских спортсменов пожизненно отстранены от Олимпиад. Ранее МОК лишил серебряных медалей Игр в Сочи биатлонисток Ольгу Вилухину и Яну Романову. Кроме того, две золотые награды отобрали у бобслеиста Александра Зубкова, а золото в соревнованиях четверок — у бобслеистов Алексея Негодайло и Дмитрия Труненкова. Золотой и бронзовой медалей лишились скелетонисты Третьяков и Никитина.
Напомним, накануне Международный олимпийский комитет (МОК) дисквалифицировал бобслеистов Касьянова, Пушкарёва и Хузина, признав их виновными в нарушении антидопинговых правил. Спортсменам запретили участвовать в Олимпиадах в любом качестве, а их результаты на Играх 2014 года в Сочи были аннулированы.
Таким образом, уже более двух десятков российских спортсменов пожизненно отстранены от Олимпиад. Ранее МОК лишил серебряных медалей Игр в Сочи биатлонисток Ольгу Вилухину и Яну Романову. Кроме того, две золотые награды отобрали у бобслеиста Александра Зубкова, а золото в соревнованиях четверок — у бобслеистов Алексея Негодайло и Дмитрия Труненкова. Золотой и бронзовой медалей лишились скелетонисты Третьяков и Никитина.
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