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Интервью Дмитрия Медведева российским телеканалам
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    Дисквалифицированные скелетонисты и бобслеисты обратились к Путину

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    • Фото: РИА Новости, Нина Зотина, Владимир Астапкович
    Дисквалифицированные скелетонисты и бобслеисты обратились к Путину

    Дисквалифицированные скелетонисты и бобслеисты обратились к Путину

    Дисквалифицированные скелетонисты и бобслеисты обратились к Путину
  • Фото: РИА Новости, Нина Зотина, Владимир Астапкович

    • Бобслеисты Александр Касьянов, Алексей Пушкарёв, Ильвир Хузин, а также скелетонисты Александр Третьяков и Елена Никитина, которых отстранили за нарушение допинговых правил, написали открытое письмо Владимиру Путину.

    Спортсмены подчеркнули, что много лет защищали честь страны, но теперь несправедливо лишены этого. В связи с этим бобслеисты и скелетонисты попросили Путина «разобраться» с отстранением их от соревнований.

    🇷🇺 #ПравдаЗаНами

    Публикация от nikitina1992 (@nikitina1992)


    смотретьМОК аннулировал результаты еще пятерых российских спортсменов на ОИ-2014
    МОК аннулировал результаты еще пятерых российских спортсменов на ОИ-2014
    Напомним, накануне Международный олимпийский комитет (МОК) дисквалифицировал бобслеистов Касьянова, Пушкарёва и Хузина, признав их виновными в нарушении антидопинговых правил. Спортсменам запретили участвовать в Олимпиадах в любом качестве, а их результаты на Играх 2014 года в Сочи были аннулированы.

    Таким образом, уже более двух десятков российских спортсменов пожизненно отстранены от Олимпиад. Ранее МОК лишил серебряных медалей Игр в Сочи биатлонисток Ольгу Вилухину и Яну Романову. Кроме того, две золотые награды отобрали у бобслеиста Александра Зубкова, а золото в соревнованиях четверок — у бобслеистов Алексея Негодайло и Дмитрия Труненкова. Золотой и бронзовой медалей лишились скелетонисты Третьяков и Никитина.

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