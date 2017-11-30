В Чечне создадут реабилитационный центр для вывезенных из Ирака и Сирии женщин

В Чеченской Республике предложили создать реабилитационный центр для женщин, которых эвакуировали из Сирии и Ирака. В основном это вдовы местных жителей, воевавших на стороне экстремистов. Новая программа должна помочь им адаптироваться к мирной жизни. А они, в свою очередь, смогут остановить переход молодых людей в ряды террористов.

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За три месяца из горячих точек Ближнего Востока вывезли около ста женщин и детей. В списках чеченских правозащитников свыше семисот заявлений. Возвращения родных ждут не только в России, но и в странах СНГ. А для того, чтобы спасенные могли адаптироваться в мирной жизни, им необходима помощь психологов и духовных наставников.



Хеда Саратова, член Совета по правам человека в Чечне: «Необходимость реабилитационного центра поняли, когда массово стали возвращать оттуда людей. Потому что мы на самом деле не знаем, кого возвращаем. Мы знаем их имена, даты рождения, но мы не знаем, насколько они поняли и осознали то, что с ними произошло».



Чеченская Республика пока единственный регион, занимающийся активным поиском и возвращением людей из зон ближневосточного конфликта. Недавно в работу активно включились женщины из Союза матерей Чечни. Они просят наладить работу и в других республиках. С коллективным письмом в МИД страны женщины уже обратились.



Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Фатимы Дадаевой.