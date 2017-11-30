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    «Победа» отозвала иск к Минтрансу и Росавиации. авиакомпании, деловые новости. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Победа» отозвала иск к Минтрансу и Росавиации

    «Победа» отозвала иск к Минтрансу и Росавиации

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    «Победа» отозвала иск к Минтрансу и Росавиации

    «Победа» отозвала иск к Минтрансу и Росавиации

      Авиакомпания «Победа» отозвала иск к Минтрансу и Росавиации. Об этом заявили в пресс-службе перевозчика.

      «Победа» подала в суд после того, как не получила допуск к двум международным направлениям: Краснодар — Тбилиси и Махачкала — Стамбул. В авиакомпании утверждали, что желание летать по этим маршрутам никто из перевозчиков не высказал и никаких оснований для отказа «Победе» нет.

      В Росавиации и Минтрансе ситуацию тогда не комментировали. Сейчас, тоже без объяснения причин, «Победа» иск забрала. По некоторой информации, авиакомпания договорилась с ведомствами, но на каких условиях — неизвестно.

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