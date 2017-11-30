Авиакомпания «Победа» отозвала иск к Минтрансу и Росавиации. Об этом заявили в пресс-службе перевозчика.

«Победа» подала в суд после того, как не получила допуск к двум международным направлениям: Краснодар — Тбилиси и Махачкала — Стамбул. В авиакомпании утверждали, что желание летать по этим маршрутам никто из перевозчиков не высказал и никаких оснований для отказа «Победе» нет.



В Росавиации и Минтрансе ситуацию тогда не комментировали. Сейчас, тоже без объяснения причин, «Победа» иск забрала. По некоторой информации, авиакомпания договорилась с ведомствами, но на каких условиях — неизвестно.

