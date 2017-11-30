При прорыве тепломагистрали в Москве пострадали восемь человек

При прорыве трубопровода горячего водоснабжения в Москве пострадали восемь человек. Пятерым понадобилась госпитализация.
Об этом сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.
Источник: «Пострадали восемь человек, из них пять человек госпитализированы».
Напомним, прорыв тепломагистрали диаметром 800 произошел в среду вечером на пересечении Иркутской и Байкальской улиц. Горячая вода блокировала движение транспорта по Иркутской улице. Автобусные маршруты пустили в объезд.
Глава МЧС России Владимир Пучков провел оперативное совещание, на котором распорядился вести мониторинг температуры в квартирах и социально значимых объектах. Без теплоснабжения оказались около двух тысяч многоквартирных домов, в которых проживают порядка миллиона человек. Жилые дома и социальные объекты переключали на резервную схему теплоснабжения с пониженными параметрами. В ликвидации последствий аварии были задействованы более 500 человек и 160 единиц техники.
Около половины второго ночи аварию локализовали, подачу тепла восстановили в штатном режиме.
Источник: «Пострадали восемь человек, из них пять человек госпитализированы».
Напомним, прорыв тепломагистрали диаметром 800 произошел в среду вечером на пересечении Иркутской и Байкальской улиц. Горячая вода блокировала движение транспорта по Иркутской улице. Автобусные маршруты пустили в объезд.
Глава МЧС России Владимир Пучков провел оперативное совещание, на котором распорядился вести мониторинг температуры в квартирах и социально значимых объектах. Без теплоснабжения оказались около двух тысяч многоквартирных домов, в которых проживают порядка миллиона человек. Жилые дома и социальные объекты переключали на резервную схему теплоснабжения с пониженными параметрами. В ликвидации последствий аварии были задействованы более 500 человек и 160 единиц техники.
Около половины второго ночи аварию локализовали, подачу тепла восстановили в штатном режиме.
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