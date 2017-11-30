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    При прорыве тепломагистрали в Москве пострадали восемь человек

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    • Фото: РИА Новости, Дмитрак Наталья
    При прорыве тепломагистрали в Москве пострадали восемь человек

    При прорыве тепломагистрали в Москве пострадали восемь человек

    При прорыве тепломагистрали в Москве пострадали восемь человек
  • Фото: РИА Новости, Дмитрак Наталья

    • При прорыве трубопровода горячего водоснабжения в Москве пострадали восемь человек. Пятерым понадобилась госпитализация.

    Об этом сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

    Источник: «Пострадали восемь человек, из них пять человек госпитализированы».

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    Иркутскую улицу Москвы залило горячей водой
    Напомним, прорыв тепломагистрали диаметром 800 произошел в среду вечером на пересечении Иркутской и Байкальской улиц. Горячая вода блокировала движение транспорта по Иркутской улице. Автобусные маршруты пустили в объезд.

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    Глава МЧС России Владимир Пучков провел оперативное совещание, на котором распорядился вести мониторинг температуры в квартирах и социально значимых объектах. Без теплоснабжения оказались около двух тысяч многоквартирных домов, в которых проживают порядка миллиона человек. Жилые дома и социальные объекты переключали на резервную схему теплоснабжения с пониженными параметрами. В ликвидации последствий аварии были задействованы более 500 человек и 160 единиц техники.

    Около половины второго ночи аварию локализовали, подачу тепла восстановили в штатном режиме.

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