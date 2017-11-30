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    ПВО Крыма усилят еще одной системой С-400

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    • Фото: РИА Новости, Сергей Мальгавко
    ПВО Крыма усилят еще одной системой <nobr>С-400</nobr>

    ПВО Крыма усилят еще одной системой С-400

    ПВО Крыма усилят еще одной системой <nobr>С-400</nobr>
  • Фото: РИА Новости, Сергей Мальгавко

    • В Крыму развернут еще одну систему противовоздушной обороны (ПВО) С-400 «Триумф».

    Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе Южно-военного округа (ЮВО).

    Пресс-служба ЮВО: «В ближайшее время новый комплекс заступит на боевое дежурство в Крыму по защите воздушного пространства РФ».

    Система ПВО С-400 поступила на вооружение гвардейского зенитного ракетного Севастопольско-Феодосийского полка в 2016 году. В январе этого года командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Виктор Севостьянов заявил, что система значительно усилила ПВО полуострова и сообщил о планах развернуть в Крыму еще один полк С-400. По его словам, С-400 значительно усилила ПВО Крыма.

    Система ПВО С-400 «Триумф» предназначена для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна поражать аэродинамические цели на дальности до 400 км и баллистические — на дальности до 60 км.

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