На юго-западе Москвы задержали пенсионера-педофила

Пожилого мужчину задержали за развратные действия в отношении школьницы в подъезде дома на
юго-западе столицы.
Об этом агентству «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.
Источник: «В конце октября текущего года в полицию обратился житель столицы, который сообщил, что в подъезде дома на улице Генерала Тюленева неизвестный мужчина совершил развратные действия в отношении его 14-летней дочери».
Позже полицейские задержали 66-летнего мужчину из Одинцовского района Подмосковья, который и сознался в совершении преступления.
Возбуждено уголовное дело о развратных действиях. В среду, 29 ноября, пенсионеру предъявили обвинение и отправили под домашний арест.
Источник: «В конце октября текущего года в полицию обратился житель столицы, который сообщил, что в подъезде дома на улице Генерала Тюленева неизвестный мужчина совершил развратные действия в отношении его 14-летней дочери».
Позже полицейские задержали 66-летнего мужчину из Одинцовского района Подмосковья, который и сознался в совершении преступления.
Возбуждено уголовное дело о развратных действиях. В среду, 29 ноября, пенсионеру предъявили обвинение и отправили под домашний арест.
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