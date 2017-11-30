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    На юго-западе Москвы задержали пенсионера-педофила

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    На юго-западе Москвы задержали пенсионера-педофила

    На <nobr>юго-западе</nobr> Москвы задержали <nobr>пенсионера-педофила</nobr>

    Пожилого мужчину задержали за развратные действия в отношении школьницы в подъезде дома на юго-западе столицы.

    Об этом агентству «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

    Источник: «В конце октября текущего года в полицию обратился житель столицы, который сообщил, что в подъезде дома на улице Генерала Тюленева неизвестный мужчина совершил развратные действия в отношении его 14-летней дочери».

    Позже полицейские задержали 66-летнего мужчину из Одинцовского района Подмосковья, который и сознался в совершении преступления.

    Возбуждено уголовное дело о развратных действиях. В среду, 29 ноября, пенсионеру предъявили обвинение и отправили под домашний арест.

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