Подача тепла восстановлена после крупной коммунальной аварии в Москве

Столичные коммунальщики завершили ликвидацию последствий аварии,
из-за которой жители десятков тысяч квартир оставались без теплоснабжения.
Петр Бирюков, заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ: «Гидравлические и температурные режимы подачи теплоносителя потребителям Восточного административного округа Москвы полностью восстановлены. Подача тепла осуществляется в штатном режиме».
Специалисты объяснили, что подключение домов к теплоснабжению приходилось производить постепенно, чтобы избежать гидроудара.
Гасан Гасангаджиев, руководитель департамента ЖКХ Москвы: «Чтобы не допустить повреждения системы и исключить возможность гидроудара, заполнение системы должно проходить с определенной скоростью, равномерно по всем направлениям».
Напомним, прорыв тепломагистрали диаметром 800 произошел в среду вечером на пересечении Иркутской и Байкальской улиц. Несколько человек получили ожоги кипятком. Пострадавших доставили в больницу, некоторым из них госпитализация не потребовалась. Горячая вода блокировала движение транспорта по Иркутской улице. Автобусные маршруты пустили в объезд.
Главе МЧС России Владимир Пучков провел оперативное совещание, на котором распорядился вести мониторинг температуры в квартирах и социально значимых объектах. Без теплоснабжения оказались около двух тысяч многоквартирных домов, в которых проживают порядка миллиона человек. Жилые дома и социальные объекты переключали на резервную схему теплоснабжения с пониженными параметрами. В ликвидации последствий аварии были задействованы более 500 человек и 160 единиц техники.
Специалисты объяснили, что подключение домов к теплоснабжению приходилось производить постепенно, чтобы избежать гидроудара.
Гасан Гасангаджиев, руководитель департамента ЖКХ Москвы: «Чтобы не допустить повреждения системы и исключить возможность гидроудара, заполнение системы должно проходить с определенной скоростью, равномерно по всем направлениям».
Напомним, прорыв тепломагистрали диаметром 800 произошел в среду вечером на пересечении Иркутской и Байкальской улиц. Несколько человек получили ожоги кипятком. Пострадавших доставили в больницу, некоторым из них госпитализация не потребовалась. Горячая вода блокировала движение транспорта по Иркутской улице. Автобусные маршруты пустили в объезд.
Главе МЧС России Владимир Пучков провел оперативное совещание, на котором распорядился вести мониторинг температуры в квартирах и социально значимых объектах. Без теплоснабжения оказались около двух тысяч многоквартирных домов, в которых проживают порядка миллиона человек. Жилые дома и социальные объекты переключали на резервную схему теплоснабжения с пониженными параметрами. В ликвидации последствий аварии были задействованы более 500 человек и 160 единиц техники.
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