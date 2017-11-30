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    Подача тепла восстановлена после крупной коммунальной аварии в Москве

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    • Фото: Natalia Naumova / vk.com
    Подача тепла восстановлена после крупной коммунальной аварии в Москве

    Подача тепла восстановлена после крупной коммунальной аварии в Москве

    Подача тепла восстановлена после крупной коммунальной аварии в Москве
  • Фото: Natalia Naumova / vk.com

    • Столичные коммунальщики завершили ликвидацию последствий аварии, из-за которой жители десятков тысяч квартир оставались без теплоснабжения.

    Петр Бирюков, заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ: «Гидравлические и температурные режимы подачи теплоносителя потребителям Восточного административного округа Москвы полностью восстановлены. Подача тепла осуществляется в штатном режиме».

    Специалисты объяснили, что подключение домов к теплоснабжению приходилось производить постепенно, чтобы избежать гидроудара.

    Гасан Гасангаджиев, руководитель департамента ЖКХ Москвы: «Чтобы не допустить повреждения системы и исключить возможность гидроудара, заполнение системы должно проходить с определенной скоростью, равномерно по всем направлениям».

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